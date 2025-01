Operativo Verano: Provincia brinda recomendaciones para evitar golpes de calor

Recomendaciones para los días de altas temperaturas

Las altas temperaturas del verano nos exponen al golpe de calor, por eso es importante tener en cuenta cómo prevenirlo, identificar los signos y síntomas y saber cómo actuar.

El golpe de calor se produce cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y pierde la capacidad de enfriarse. Estas recomendaciones son para todos, y en particular para cuidar a niñas y niños, adultos mayores o si hacés ejercicio..

¿Cómo evitamos el golpe de calor?

Tomá abundante líquido, aunque no tengas sed.

Elegí sobre todo agua o jugos naturales.

Evitá la exposición al sol en exceso, durante los juegos y la actividad física.

Elegí lugares frescos para descansar.

Usá ropa amplia, liviana y de color claro.

Un verano seguro en el agua

Para que los niños y las niñas disfruten del verano en las piscinas y playas (ríos, arroyos y lagunas) hay recomendaciones que deben seguir los adultos.

Cuando hablamos de cuidados en las piscinas incluimos a las de todo tipo, dimensiones y ubicación.

Estas recomendaciones valen también para las aguas claras sin movimiento como los tanques australianos, las bañeras familiares; incluso baldes y otro tipo de recipientes, que dependiendo la edad, pueden presentar riesgos si el contacto con el agua no es con la vigilancia atenta y permanente de una persona adulta.

¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta?

¿Cómo cuidar a niños y niñas?

No dejarlos solos en el agua en ningún momento. Los adultos tienen que estar presentes “a distancia de brazo” cuando los niños no saben nadar, principalmente si son menores de 4 años.

Tapar pozos y cisternas, vaciar baldes y piletas inflables o desarmables luego del uso, y ubicarlas en lugares que no sean accesibles para los más pequeños.

Cercar piscinas con barras verticales ya que las barras horizontales pueden utilizarse como escaleras, de altura no menor a 1,20 m y con un espacio entre ellas no mayor de 10 cm. Debe tener un mecanismo de acceso único y trabas a prueba de niños. Los bordes y el piso alrededor de las piscinas deben ser de material antideslizante.

No dejar juguetes dentro del agua ni elementos o superficies en la cerca que permitan/inviten a treparse.

En las piscinas, instalar tapas de drenajes especiales y sistemas de liberación de vacío de seguridad para evitar atrapamientos y enredos de cabellos en las rejillas. Mantener a los niños lejos de los desagües y tuberías.

Tener en cuenta que los elementos de flotación inflables, como flotadores de cuello para bebés o manguitos de brazos, pueden desinflarse, desprenderse e impiden el movimiento natural en el agua. No reemplazan la supervisión de un adulto responsable.

Al llegar a un lugar o vivienda desconocida, recorrer las instalaciones y las inmediaciones para identificar potenciales peligros para los pequeños.

Evitar nadar en canales y acequias.

Concurrir a balnearios habilitados, con guardavidas, en su horario de cobertura y respetar las señales.

En embarcaciones, utilizar siempre dispositivos de flotación personales como chalecos salvavidas, según el peso del niño, con abertura anterior, cierre con 3 “broches de seguridad” con cinta inextensible que pase por debajo de la ingle evitando que el chaleco salga hacia arriba.

Es importante aprender reanimación cardiopulmonar (RCP) ya que es una maniobra que permite que la persona empiece a respirar hasta que los profesionales de la salud le puedan proporcionar un mayor soporte vital.

Comidas seguras al aire libre

Durante los meses de verano aumentan las comidas al aire libre, así como el riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias, lo que obliga a extremar la vigilancia para evitar contratiempos.

Los alimentos deben trasladarse de forma segura, por ejemplo en conservadoras que mantienen la temperatura de refrigeración.

Si querés saber cómo ordenar los alimentos de manera segura, seguí las recomendaciones de la Agencia Santafesina de Seguridad AlimentariaVer recomendaciones

Cuidados en Salud Sexual Integral

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten de una persona a otra durante las relaciones sexuales (vaginal, anal u oral) cuando NO se utilizó adecuadamente el preservativo o campo de látex. Pueden producir infecciones o enfermedades. Algunas de ellas son la sífilis, VIH, hepatitis B y C, VPH y herpes genital.

En la salud pública existen vacunas seguras y muy eficaces para dos tipos de Infecciones de Transmisión Sexual: la hepatitis B y la infección por el VPH.

En los efectores de salud consultá por las pruebas rápidas para detectar la sífilis, la hepatitis B y la infección por el VIH.

A tener en cuenta…

¿Las ITS tienen síntomas?

Con frecuencia NO presentan síntomas, dolor o molestias y pueden pasar desapercibidas.

Pero cuando las ITS se hacen visibles, los síntomas más frecuentes son:

Lastimaduras, verrugas, llagas o úlcera en la boca, el ano, la vagina o el pene y puede estar acompañada de inflamación o ardor en esas zonas.

Pueden aparecer y desaparecer erupciones, sarpullidos y hasta aparentes alergias en el cuerpo que duran entre 2 a 6 semanas y durante el transcurso de 2 años.

Cuidados de la piel

Protegerse del sol es necesario, especialmente las personas de piel clara, las que están expuestas por recreación o trabajo al aire libre, niños y niñas; personas con las defensas bajas (inmunodeprimidas); personas trasplantadas, que toman medicación fotosensible; y las que padezcan enfermedades que se agraven con la luz solar.

Durante el verano se deben mantener algunos cuidados, ya que el daño solar es acumulable y las exposiciones reiteradas pueden producir envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y hasta cáncer de piel.

¿Cómo cuidamos la piel?

Evitá la exposición solar directa de 10 a 16 hs.

Usá protector solar no menor a FPS 30 y renovalo cada dos horas.

El uso de protector es a partir de los 6 meses de edad, pero no se debe exponer al sol a bebés menores de un año.

Elegí ropa clara y con mangas largas, usá gorra y anteojos.

Durante los días nublados hay que protegerse de la misma manera porque los rayos UVB y UVA son igualmente perjudiciales.

Proteger la cabeza, sobre todo en personas con calvicie, usando gorras y colocando protector solar, también en esa parte del cuerpo.

Prestá atención a los cambios en tu piel y visitá al dermatólogo/a.

¿Qué hacer ante una urgencia?

Si estás de visita en la Provincia de Santa Fe y necesitás atención, consultá en este mapa cuál es el Hospital público con guardia 24 horas, más cercano al lugar donde estás.Ver en Google Maps