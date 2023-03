Premios Oscar 2023: el apoyo de Salma Hayek a Argentina, 1985

Cada vez falta menos para la entrega delos Premios Oscar y la presencia de Argentina, 1985 entre las nominadas a Mejor Película Internacional genera mucha expectativa, no solo en el país, si no que en toda Latinoamérica.

Hace unos días fue el actor Pedro Pascal el que le dedicó un sentido mensaje a la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzini, ahora fue el turno de Salma Hayek. La actriz mexicana recurrió a sus redes sociales para brindar su apoyo a Argentina, 1985 y particularmente a Darín y a Victoria Alonso, la argentina número 2 de Marvel Studios y productora del filme.

“Los premios Oscar son el Domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional. ¡Felicitaciones a mis amigos @victoriaalonso76 y @ricardodarinok y a todo el equipo! @argentina.1985”, fue el mensaje de Hayek.

¿Cuándo será la entrega de los Premios Oscar 2023 y dónde se podrá ver?

La gala de los Premios Oscar 2023 se celebrará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se podrán ver en TNT, TNT Series y HBO Max.

Jimmy Kimmel será el presentador por tercera vez en su carrera. El famoso cómico y presentador volverá a tomar las riendas de la transmisión de los Oscar de 2023 después de haber sido maestro de ceremonias de las ceremonias de los Premios de la Academia de 2017 y 2018.

Películas como The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Women Talking, Tár y The Banshees of Inisherin ya han surgido como posibles contendientes en la carrera de este año.

La cobertura de TNT y HBO Max comenzará con el pre-show PUNTO DE ENCUENTRO, conducido por Heisel Mora y Anais Castro, analizando pronósticos, los glamorosos looks de las celebridades y los detalles más exclusivos de esta velada única.

Por su parte, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun tendrán acceso especial a la alfombra roja en Los Ángeles, palpitando junto a los artistas nominados toda la emoción de la celebración.

Además, una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia de premiación como el pre-show, podrán volver a disfrutarse en HBO Max durante 3 días.

Florencia Bas mostró la increíble cábala de Ricardo Darín antes de los premios

Ricardo Darín stá en Los Ángeles en la previa de la edición 95° de los premios Oscars 2023 que se emitirán este domingo 12 de marzo por TNT.

El actor buscará llevarse la tercer estatuilla para el país por el filme Argentina 1985 y todas las cábalas son válidos. Florencia Bas, su esposa, compartió una imagen en sus redes sociales donde muestra cuál es el amuleto de los integrantes del filme para lograr el galardón a Mejor Película extranjera.

La postal muestra el amuleto en el que aparece una estampita con la imagen el Sagrado Corazón de Jesús con el rostro de Darín pero también aparece Peter Lanzani y el resto del elenco. “Ya llevo conmigo tus estampitas”, expresó la esposa del actor.