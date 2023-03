Perotti: “Repudio total a las expresiones de Aníbal Fernández”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, repudió de forma “total” los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre la victoria de los narcos en Rosario.

Luego de la amenaza contra el capitán de la Selección Nacional de fútbol Lionel Messi, Perotti encabezó una reunión con su ministro de Seguridad, el jefe de la Policía y el titular de la Corte Suprema de Santa Fe, entre otros funcionarios locales.

“Rechazamos las expresiones del ministro de Seguridad. Repudio total a esas expresiones”, se quejó el mandatario provincial, luego de que Aníbal Fernández afirmara: “Los narcos han ganado”.

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Seguridad provincial, Perotti agregó: “Nosotros creemos que es una situación que podemos superar y que Rosario va a estar siempre en manos de rosarinos y rosarinas de buena fe y no de estas lacras”.

Además, el gobernador se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que señaló que “algo más que hay hacer” en Rosario desde lo nacional.

“Me parece una respuesta mejor que la del Ministro, porque hay que hacer algo más. Si esto es lo que tiene el Ministro para dar, no alcanza. Rosario espera y necesita algo más”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si debía renuncia Aníbal Fernández, algo que fue reclamado por la oposición, Perotti sostuvo: “El Presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores, no es una valoración nuestra, sí es mi deber como gobernador expresar cuando no estoy de acuerdo, y en eso sí no estoy de acuerdo”.

El encuentro del Comité de Seguridad santafesino se dio después de que un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo fuera baleado en horas de la madrugada.

En el lugar se encontró una nota que decía: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.