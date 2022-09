Panam habló del escandaloso conflicto de Piñón Fijo con sus hijos: “Él es una figura impecable”

El escándalo de Piñón Fijo con sus hijos sigue dando que hablar y en las últimas horas fue Panam la que se animó a opinar por primera vez de este tema.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Laura Franco expresó su sensación acerca de este tema muy sensible que se ha hecho viral por el drama familiar

“No pude hablar con Piñón porque me parece que no corresponde, son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlas en la familia, de manera privada si es posible”, empezó diciendo la artista.

Siguiendo con su relato, afirmó: “Él es una figura impecable y nadie puede decir lo contrario porque son 30 años impecables que tuvo al servicio de los chicos, esa parte privada no me corresponde hablar”.

“Yo siempre respeto a los que se dedican a lo infantil, sean conocidos o no, tengo una empatía especial”, agregó Panam

Panam definió a Piñón Fijo como una figura impecable tras el escándalo con sus hijos

“Tengo esa cosa de querer ayudarlos, o los admiro de alguna manera, muchas veces me llaman y me piden saludos, siempre que puedo me gusta que haya mucha gente que se dedique a los niños que son los que más nos necesitan”, dijo al respecto la famosa.

Y concluyó: “No lo conozco en ese sentido a Fabian, por eso te dije que no me corresponde hablar”.

Durísimo dato sobre la relación de Piñón Fijo y sus hijos tras el escándalo: “No lo reconocen como padre”

Juan Etchegoyen aportó información después del conflicto que estalló en los medios de comunicación estos últimos días.

El escándalo de Piñón Fijo y sus hijos provocó que la actualidad familiar sea devastadora.

Juan Etchegoyen aportó información en “Mitre Live” después de lo que ha sido el estallido mediático de este tema.

“Ustedes saben que el tema de Piñon Fijo y sus hijos continúa en medio de lo que fue el escándalo de estos días y estuve averiguando detalles de la actualidad”, comenzó diciendo el conductor en su clásico ciclo digital.

Siguiendo con su información, el comunicador afirmó: “Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”.Play Video

“Es durísimo esto que te cuento porque todos deseábamos que el final de este tema sea con final feliz pero al parecer está todo peor que nunca”, agregó.

Revelan datos de la relación de Piñón Fijo con sus hijos después del escándalo

“Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo me cuentan y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia”, dijo al respecto Etchegoyen.

Y concluyó: “Esto es lo que tengo que contarte hoy aunque mañana puede cambiar, pero háganse la idea de una pelea que recién empieza”.

Vale recordar que días atrás sus hijos, Jeremías y Sol, lo acusaron de haber ejercido contra ellos alguna forma de “maltrato”. Por eso, ya no tienen relación.

En este contexto, el payaso publicó un flyer en el que explica que muchas de las presentaciones que tenía pautadas se cancelaron o modificaron por este conflicto familiar.