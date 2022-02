Nicole Neumann se descompensó en la grabación de Los 8 escalones y no pudo continuar en el programa

La información la compartió Pampito que además contó que la modelo fue atendida rápidamente, pero no pudo quedarse a la grabación del segundo programa.

Nicole Neumann se descompuso en la grabación de “Los 8 escalones”

Tras pasar un 14 de febrero junto a sus hijas y su amor Manu Urcera, Nicole Neumann retomó las grabaciones del programa “Los 8 Escalones del Millón” que conduce Guido Kacza.

Sin embargo en el día de hoy, el periodista de espectáculos contó vía twitter que la modelo sufrió, aparentemente un bajón de presión, que la obligó a retirarse del estudio.

En su cuenta el Pampito escribió: “Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de los 8 Escalones. Aparentemente se le bajó la presión”.

Y luego sumó a esa información: “La atendió el médico de la productora, ya está bien pero no pudo quedarse a la segunda grabación del programa”.

La modelo ya se encuentra en buen estado. Fuente: Twitter

Este hecho se dio en el marco de supuestos rumores de embarazo de la modelo junto a su pareja, el piloto Manu Urcera. Carmen Barbieri habló al respecto en Mañanisima (Ciudad Magazine) luego de haber compartido un programa con Nicole. “Está bárbara, yo no le veo pancita, la veo re flaca, divina”, declaró y ante la consulta de Pampito remarcó: “Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada. Está bien cuidada, lleva una vida muy sana y está recontra enamorada”.