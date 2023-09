Maxi Rodríguez a corazón abierto en Funes

Previo a esto brindó una Conferencia de Prensa en la que expresó, “Es muy lindo poder dar una charla a los niños y poder contarles a los niños la experiencia que tuvo uno, para que no se queden solamente con la película del final, sino para que sepan que atrás hubo todo un recorrido en dónde algunas experiencias no fueron tan buenas.

Mi pasión comenzó cuando era muy chico a los dos años y medio, mi abuelo me empezó a llevar y meterme en lo que es el fútbol y después bueno ya no paré. Tuve la posibilidad de cumplir muchos sueños, más de lo que a lo mejor pensaba y fantaseaba cuando era chico, si lo pienso pasa por delante de mí como una película increíble.

Los factores a tener en cuenta son muchos, hay que sacrificar muchas cosas, y la familia y los amigos tienen mucho que ver, el apoyo de ellos es fundamental. No sólo es importante el talento, rendir o estar preparado, tener que saber que el fin de semana, te van a exigir y no siempre sale, por eso lo psicológico también cuenta y son muchos los detonantes al final de cada partido, hay que estar siempre bien de la cabeza y físicamente. A veces también necesitas una cuota de suerte que te tiene que acompañar.

Uno puede tener mucho talento, pero si sos vago o no te gusta entrenar se te va hacer muy difícil llegar, pero más que nada mantenerse en el tiempo, sobre todo cuando de verdad querés dedicarte a esto, ya sea al fútbol o a cualquier deporte o profesión que de verdad te guste. Porque uno puede llegar, pero después tenés que rendir y sostenerte en el tiempo.

La cabeza juega también su papel fundamental. No te la tenés que creer cuando vas bien que sos el mejor o cuando las cosas no salen que sos el peor. Hay que sentir una seguridad en lo que sos y cuanto podés llegar a dar. Saber que si trabajás en equipo no depende solo de vos y así te tenés que manejar. Compartiendo el tiempo y las jugadas, las ganancias y las pérdidas, las buenas y las malas, poder caerse, levantarse y volver a estar bien para festejar y disfrutar de los triunfos a full.

Cuando decidí dejar de jugar profesionalmente, lo hice convencido. Sigo ligado al deporte, pero desde otro lado, y sobre todo en el mundo del fútbol que es lo que siempre me apasionó y estoy felíz, estoy muy tranquilo, la verdad es que no extraño estar dentro de una cancha, la verdad que lo estiré bastante y como dije en su momento LO DÍ TODO ME VACIÉ POR COMPLETO, entonces hoy estoy disfrutando de otra etapa.

Creo que hay que perseguir los sueños, el deporte es algo muy sano, algo muy lindo y no hay mejor etapa que la de la formación de los chicos y los padres tienen que acompañar. Cuando uno lleva a su hijo, el abuelo lleva a su nieto a hacer cualquier deporte forma recuerdos imborrables.

Es importante quitarle esa presión de exigir que el hijo sea el mejor, la verdad es que hay que buscarles otra educación, estudios, otras herramientas porque si por distintas situaciones no llegas a ser profesional del básquet, hockey, fútbol o cualquier deporte, la vida no se termina ahí, tenés que buscar otros caminos y los padres tienen que acompañar con total respaldo a sus hijos".









Luego se prestó a una charla motivacional ante un auditorio colamdo de familias asiosas de escuchar al ídolo

El evento fue moderado por@luisricossa, periodista deportivo rosarino. Organizado por Estancia Damfield, Banco Santa Fe, Paladini y Rogiro Aceros.





Durante la charla, relató cada uno de sus pasos en su carrera deportiva, desde sus inferiores en Newell ‘s Old Boys hasta su consagración como deportista nacional y referente de la selección argentina. También explicó los altibajos de su carrera, y los desafíos que el mundo del deporte tiene en su haber, y cómo esto muchas veces repercute en su vida familiar y personal.

@maxirodriguez11oficial, brindó, a través de su relato, tips y herramientas para los niños, niñas y jóvenes que practican deportes y sueñan con llegar al profesionalismo, como también para los padres y profesores que acompañan ese proceso.

Al finalizar, los niños y niñas de la ciudad le realizaron una “rueda de prensa”, donde el crack rosarino se entusiasmó mucho al responder cada una de sus preguntas.

El intendente de la ciudad,@santacroceroly agradeció su presencia en redes sociales: “es un honor que elijas Funes para brindar esta charla tan importante para nuestros niños, niñas y jóvenes, como también elegiste Funes para vivir” y agregó “Maxi es de esos jugadores que todo el mundo quiere, más allá de su fanatismo por su club, nos ha dado grandes alegrías a todos. Es un ejemplo como jugador, pero principalmente como persona, para este deporte y su folclore”.