Más Agua Potable Para Funes: se licitó la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario

Este martes por la tarde se llevó a cabo la licitación del Proyecto Acueducto Gran Rosario con un presupuesto superior a 4.210 millones de pesos. La licitación N° 1113 de Aguas Santafesinas consiste en un conjunto de obras que tienen como objetivo brindar una solución integral al abastecimiento de agua potable a la ciudad de Rosario y localidades vecinas. El acto fue presidido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti junto a autoridades provinciales y locales.

La obra “Acueducto Gran Rosario etapa II” aportará una notable mejora de provisión de agua potable para todo el oeste y sudoeste de Rosario, además de la ciudad de Funes, beneficiando de forma directa a más de 200 mil vecinos.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, recordó que “esta obra se proyectó no menos de 5 o 6 veces y no sucedió. Y cuando pasen los años sabremos que este es el gobernador que más obras hizo en la provincia, de las que no se ven. Las obras de infraestructura es desarrollo en los pueblos, cuando se desarrollan los pueblos vienen las inversiones y el empleo”.

El Acueducto por Av. De Circunvalación se alimenta desde la Planta Potabilizadora ubicada en la intersección de la Avenida de Circunvalación y la Ruta Nacional Nº11 y finalizará en el límite con la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Del mismo surgen una serie de ramales y empalmes que permitirán mejorar el abastecimiento de los barrios ubicados al oeste de la Avenida Circunvalación de Rosario, así como también de todo el Gran Rosario, incluyendo Funes.





La obra se planificó en etapas y se prevé un plazo de ejecución de 18 meses. La construcción de la obra Ramal Funes contempla siete kilómetros de cañerías de 600 mm, más de nueve kilómetros cañerías de 500 mm, dos centros de distribución de 1500 m3, una estación de rebombeo y dieciséis kilómetros de fibra óptica.

En la oportunidad, se presentaron dos oferentes para realizar la obra de ampliación del Acueducto Gran Rosario, ramales Funes e Ibarlucea. La primera oferta fue de la empresa Riva SA, que cotizó los trabajos en 5.743.801.652,89 pesos. La segunda oferta fue de la UTE compuesta por Obring-Pecam-Edeca, que presentó una cotización de 5.329.988.978,76 pesos.