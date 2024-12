Martín Menem anunció un ajuste de $7000 millones en la Cámara de Diputados

(Diputados)

En plena disputa entre la Casa Rosada y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por las dietas de los senadores, Martín Menem optó por diferenciarse de su contraparte en la Cámara alta. El titular de la Cámara de Diputados anunció que durante su primer año al frente de este cuerpo legislativo, llevó adelante un ajuste de $7.000 millones que serán devueltos al Ministerio de Economía.

El riojano dio detalles de los recortes a través de un video que publicó en sus redes sociales. “Los recortes de privilegios en Diputados nos permitieron, por primera vez, devolver fondos a las arcas del Estado”, destacó.

En la pieza audiovisual, de casi un minuto y medio de duración, Menem desglosó los recortes: “Siguiendo el mandato del presidente Milei, la planta de la Cámara se redujo en 90 personas; eliminamos más de 70 cargos jerárquicos; pusimos a la venta 44 vehículos, más del 30% de los vehículos de la Cámara; se redujo la cantaidad de pasajes que utilizan los diputados en más de un 20%; eliminamos los accesoa a los salones vip que tenían los diputados cuando viajaban; la Cámra gastaba casi $3 millones por año en pauta; el canal DiputadosTV funciona con el 98% de menos de gasto que tenía en 2023″.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS LE DEVUELVE $7.000.000.000 AL MINISTERIO DE ECONOMÍA.



Los recortes de privilegios en Diputados nos permitieron, por primera vez, devolver fondos a las arcas del Estado.



Para este 2025, reafirmo mi compromiso de seguir administrando los recursos públicos… pic.twitter.com/hlA6FjhU3W— Martin Menem (@MenemMartin) December 27, 2024

“Si no hubiéramos hecho los recortes de privilegios que hicimos, probablemente en octubre nos hubiéramos quedado sin dinero y hubiésemos recurrido a lo que históricamente se hizo en política, que Diputados le pedía a Hacienda una partida adicional”, señaló.

Con todo, Menem se comprometió a seguir recortando gastos en 2025.

En clave política, este mensaje se lee como un tiro por elevación para su par en el Senado. Enfrentada con la Casa Rosada, Villarruel soporta los embates del presidente Javier Milei, quien le recrimina no tomar medidas para frenar los sucesivos aumentos de las dietas de los senadores. “Dice que no puede hacer nada, pero Martín Menem lo hace”, dijo el mandatario en los últimos días.

Si bien intentó bajar la tensión, la vicepresidenta le respondió. Lo hizo por X, en respuesta al comentario de un usuario que le achacó el nuevo incremento. “Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, que es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados“, dijo.