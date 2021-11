Macri: “Ojalá podamos confluir en 2023 en una propuesta única” con Espert y Milei

El ex presidente Mauricio Macri volvió a expresar su simpatía por Javier Milei y manifestó su intención de que tanto el candidato porteño como José Luis Espert, candidato en provincia de Buenos Aires, puedan “confluir en una propuesta única” con Juntos por el Cambio en 2023.

“Ojalá podamos confluir en 2023 en una propuesta única y ellos se sientan suficientemente cómodos para participar”, dijo el dirigente opositor.

“Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo”, afirmó Macri, quien, no obstante, aclaró que pertenece a Juntos por el Cambio y que el 14 de noviembre votará a la lista que encabeza María Eugenia Vidal.

Sobre la charla reciente que tuvo con Milei, el ex jefe de Estado hizo hincapié en las “coincidencias” ideológicas, especialmente en lo que refiere a la necesidad de eliminar impuestos y cepos.

Consultado por la interna en Juntos por el Cambio entre ‘halcones’ y ‘palomas’, Macri subrayó: “Creo que en 2023, con más del 50% de gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo. Ahora vamos a tener el apoyo de la gente”.

Macri también le abrió las puertas al peronismo no kirchnerista. “Siempre están bienvenidos (en Juntos por el Cambio) todos los peronistas republicanos de buena fe que quieran colaborar, como Miguel Pichetto, que lamentablemente fue una excepción”, aseguró, al tiempo que analizó: “También es importante una alternancia sana. La Argentina no sólo se va a curar con los ocho años de Cambiemos que vendrán a partir de 2023. También necesitamos una alternancia sana”.

Respecto a su rol en 2023, dijo que aún no definió si será candidato a presidente. “No tengo una decisión tomada, eso está lejísimo. No es mi prioridad. Donde estoy me siento muy cómodo. No me gusta que me digan que no ni que tengo que ser”, planteó.

“Si fuera mañana a la mañana no soy candidato. Pero es un proceso. Pero no me desentendí de mi responsabilidad. Acá estoy y estoy batallando”, agregó.

Otras definiciones del ex presidente

Con respecto a su indagatoria, indicó: “Le dije al juez lo que, a esta altura, la mayoría de los argentinos ya sabemos y es que tendría que haber suspendido esta audiencia porque la Cámara aún no resolvió la recusación”.

“Entonces le dije: ‘se ve que está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre. Por eso, se lo voy a facilitar y le voy a firmar un escrito’. Me dijo si no quería ninguna aclaración, le dije que no. Que vayamos rápido. La situación a indagatoria ya prejuzga”.

“No sólo no mandé a espiar a los familiares sino a nadie, y jamás usé los bienes del Estado para actividades ilícitas. Y jamás pedí un informe sobre los familiares del Ara San Juan”.

“Eso es lo que vimos, ninguna bilateral importante. Eso de colgarse de todo el mundo, todos esos memes que están dando vueltas, agarraba a uno y a otro. Parecía un jugador de rugby tacleando presidentes por los pasillos, no es la forma“, dijo, sobre la participación del presidente Alberto Fernández en la cumbre del G-20.

“Todo lo que se construye ahí, antes tiene que haber algo coherente sólido que lo avale. Vos construís relaciones si los tipos ven que vos sostenés lo que les dijiste. Él los visitó en un viaje por Europa y dijo un montón de cosas que después no cumplió”.