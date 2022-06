Los Palmeras fueron a la pelu en Madrid y el barbero era santafesino

Los santafesinos realizaron este viernes el primer recital y fue en Palma de Mallorca. Una verdadera multitud acompañó al grupo encabezado por Marcos Camino y Cacho Deicas y bailó al compás de las canciones, muchas de ellas solicitadas por la propia gente.

Los Palmeras siguen de gira por España, en la denominada Ruta del Oro, en el marco de los festejos por los 50 años de vida del grupo musical santafesino. Hace dos días atrás, cuando decidieron retocarse los peinados para una de las presentaciones, se cruzaron con un joven barbero santafesino, oriundo de barrio Barranquitas. “No lo puedo creer, vinieron a cortarse Los Palmeras”, dijo Ernesto Fontanet, desde el viejo continente.

“Me enteré por un familiar que Los Palmeras venían de gira por España. Entonces me comuniqué con un músico de allá, el timbalista Ariel Grenón, quien me contactó con Cacho Deicas y Marcos Camino para recibirlos y atenderlos”, le contó Ernesto a El Litoral. Los músicos santafesinos fueron a su barbería en la ciudad de Madrid. Luego les retocó los peinados para un videoclip que grababan este martes junto al artista Carlos Baute, y el sábado les volverá a retocar las cabezas antes de la presentación prevista en Málaga.

“Viví una experiencia única”, resumió con satisfacción el barbero. “Todavía no caigo. Después de cortarles el pelo me invitaron a verlos tocar en la Embajada Argentina. Se me caían las lágrimas al escucharlos”, dijo, y pensó: “Mirá dónde llegué”

El barbero tiene sólo 20 años y pese a su corta edad ya tuvo varias emociones fuertes gracias a su profesión. “Hace más de un año que estoy en España, actualmente vivo en Marbella. Vine a perfeccionarme en peluquería y trabajar como barbero. Con el paso del tiempo me fueron surgiendo algunas oportunidades laborales inesperadas”, contó Ernesto. “El año pasado, por ejemplo, les corté el pelo a los jugadores Sub 23 de la Selección Argentina de Fútbol, antes de los JJOO de Tokio. También les corté a los jugadores del Cádiz y el Granada -repasó-. Un jugador que ha venido a cortarse conmigo es el argentino Manuel Lanzzini y también Emiliano Díaz. Vienen distintos artistas, cantantes, DJ”, enumeró el barbero nacido en barrio Barranquitas, de esta ciudad. “El lunes pasado le corté a DJ Kelo”, contó orgulloso.

-La pregunta del millón es ¿qué cabeza de Los Palmeras te costó más?

-Ninguna cabeza me costó. Les hice todos cortes con degradé, como se usa ahora, así que no hubo problemas.

-¡Le metiste un dregadé a Cacho Deicas!

-No (risas). A Cacho solo le corté un poco las puntas, porque digamos que tiene rizo y no se puede cortar tanto, ya que maneja un estilo más clásico.

Pronto Ernesto tendrá la posibilidad de cumplir otro sueño en este mudo de peines y tijeras. “Tengo la posibilidad de ser elegido para viajar al Mundial de Qatar junto a un Staff de Barberos que serán parte de la delegación de la Selección Argentina de Fútbol”, contó. “Fui seleccionado pero aún me tienen que confirmar, es un sueño que estamos ahí nomás de cumplirlo”.

Gira y festejos

Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Málaga son algunos de los lugares de España donde están actuando Los Palmeras durante este mes de junio, dando inicio a la Ruta del Oro que culminará el 9 de diciembre, día que cumplen los 50 años. Pero en Santa Fe, brindarán un espectáculo único el 29 de septiembre, en un escenario flotante que se instalará sobre la laguna y podrá verse desde las dos costaneras santafesinas.

“Ojalá Dios nos dé la fuerza y la salud para poder disfrutar de un espectáculo que va a ser puro y exclusivamente para la gente de Santa Fe, sin distinciones de ningún tipo, desde los chicos hasta los abuelos. Será en la Costanera y de manera gratuita. Es algo que nosotros queremos regalarle al público porque lo sentimos de corazón. Vamos a tener un escenario flotante sobre la Setúbal, con el Puente Colgante de fondo y con pantallas gigantes para que todos lo vean, el público podrá estar en las dos orillas y disfrutar de algo único”, dijo Marcos Camino.

Previamente, el 28 de septiembre se hará una noche de gala en la Estación Belgrano, para organizadores de espectáculos, productores musicales, colegas e invitados espaciales. Allí recibirán las distinciones por los 50 años de Sadaic y Capif, estos últimos, organizadores de los premios Gardel.