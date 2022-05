Incendio en un edificio en Belgrano: Felipe Pettinato fue internado, hay un muerto y varios heridos

Tras producirse un incendio en un edificio del barrio porteño de Belgrano, una persona murió mientras que otras tres sufrieron heridas de diversa consideración. Entre ellos, está el hijo del conductor Roberto Pettinato, Felipe, quien fue internado con custodia policial.

Qué pasó con Felipe Pettinato

El siniestro se produjo alrededor de las 23:40 en un departamento del piso 22 del inmueble ubicado en la calle Aguilar al 2300 y, tras ser alertados, concurrieron de inmediato al lugar los Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales de de la Comisaría Vecinal 14 B.

Según se informó, los bomberos entraron en el living del departamento había fuego sin poder determinar su origen, lo combatieron y hallaron a una persona sin vida, mientras que lograron sacar del lugar a un hombre que fue trasladado al hospital Pirovano por inhalación de monóxido de carbono.

Por otra parte, los Bomberos accedieron a un departamento del segundo piso mediante una escalera extensible por el balcón, al informarse que había una mujer sin posibilidad de movilizarse. Una vez en el interior, se comprobó que había una persona con vida y consciente, tras lo cual se hizo pasar al médico por la puerta de ingreso para que la atienda.

En tanto, se indicó que tres fueron las personas trasladadas al Hospital Pirovano por inhalación de monóxido de carbono, entre ellas Felipe Pettinato.

De acuerdo a la información que brindaron al momento del traslado, Felipe Pettinato habría sufrido un brote psicótico tras el siniestro.

Por otra parte, los Bomberos accedieron a un departamento del segundo piso mediante una escalera extensible por el balcón, al informarse que había una mujer sin posibilidad de movilizarse. Una vez en el interior, se comprobó que había una persona con vida y consciente, tras lo cual se hizo pasar al médico por la puerta de ingreso para que la atienda. En tanto, se indicó que tres fueron las personas trasladadas al Hospital Pirovano por inhalación de monóxido de carbono, entre ellas Felipe Pettinato.

Roberto Pettinato habló de la salud de Felipe tras el incendio: “Crean el 30% de lo que vaya a contar la prensa”

El humorista reveló en su programa cómo se enteró de lo sucedido en el edificio de su hijo.

fue consultado en “Mañana de sol” por lo sucedido en el edificio de su hijo y confesó que se enteró hace pocas horas de los sucedido: “Yo me levanté a la mañana acá y fue una cosa desopilante, porque me enteré exactamente en el momento. Lo único que sé es que hablé con Tamara y Felipe está bien. Se encuentra bien”.

De igual manera, Roberto Pettinato precisó que no tenía mayores detalles sobre lo ocurrido, ya que en gran parte estaba enterado de lo que pasó gracias a lo que trascendió en los portales: “No voy a creer en la prensa, se podrán imaginar… Porque está infectada de amarillismo. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y Felipe, y ver realmente lo que sucedió“.

Pettinato se encuentra aislado ya que está contagiado de coronavirus, por lo que no podrá hacer mucho más que monitorear desde casa a su hijo: “Muchas veces pasan estas cosas en la vida y encima estoy con covid en casa… No, no, no es algo desopilante. Entonces, hablaremos por teléfono”. De igual manera, Roberto reiteró a su audiencia: “Por favor crean el 30% de lo que vaya a contar la prensa amarilla porque ahora van a hacer la gran fiesta sanguinaria“.