GIRA MUNDIAL #TOUR24: MARIA BECERRA en Rosario

En el marco de la gira con la que recorrerá el mundo y luego de romper un récord histórico en el país agotando dos Estadio River Plate, La Nena de Argentina visitará la ciudad.





Domingo 17 de noviembre – 21 h

EX-RURAL | Blvd. Oroño 2493 #Rosario

Tickets en venta en:

» allaccess.com.ar

MARÍA BECERRA anuncia oficialmente su gira mundial “#Tour24”. El comienzo de la gira fue el 22 de marzo, haciendo historia como la primera artista en cantar en el mítico Estadio River Plate, logrando dos sold out para más de 130.000 espectadores. Así comenzó la gira más grande que haya hecho hasta ahora, en donde recorrerá más de 50 escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina. “#Tour24”, con producción de DF Entertainment, visitará Rosario, Argentina el domingo 17 de noviembre. Los tickets podrán adquirirse desde el 7 de junio a través de allaccess.com.ar.





El “#Tour24” la encontrará recorriendo Italia, diversos puntos de España, luego de haber pasado por Bolivia, Guatemala, México y Portugal. La gira avanza en escenarios de muchos países de América Latina para continuar en Estados Unidos. Los tickets estarán disponibles a partir del viernes 7 de junio a las 11 h. Para más información, visitar mariabecerraoficial.com.



River fue el punto de partida y las primeras presentaciones se realizaron en Guatemala (Gira Refrescante de Pepsi Music), Bolivia (FEXCO en Cochabamba y Festival de la Viña y el Vino en Tarija), México (Festival Aguascalientes) y su última presentación en el North Festival de Portugal. La próxima actuación tendrá lugar el viernes 21 de junio en el Acquatica Park de Milán, Italia, y será la primera vez que María cante en tierras italianas.



El «#Tour24» llevará por el mundo un show de alto calibre, con un repertorio que repasa los éxitos que la hicieron conocida, las canciones que la ubicaron en los primeros puestos de los rankings de cada país, más los últimos lanzamientos como sorpresa para los fans de todo el mundo.



María Becerra logró reconocimiento en la escena actual más allá de toda frontera: en tiempo récord, la cantante y compositora de 24 años ha alcanzado el puesto #159 en Spotify a nivel mundial, y la cuenta sigue en ascenso. María viene marcando una serie de hitos en su carrera como su participación en el popular evento de Año Nuevo del Times Square. Su presentación en la final de Kings Leagues de Madrid un sábado para luego volar el domingo al prestigioso festival Coachella en Estados Unidos, como invitada especial de J Balvin. Dueña de un carisma sin igual, la artista del momento tiene una conexión única con sus fans que se vive a flor de piel en cada show y ahora llegó el momento de salir a recorrer el mundo y compartir toda su música junto a ellos.