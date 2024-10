Ganadores de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2024: quiénes son, uno por uno

Puan ganó la estatuilla a Mejor Película y Guillermo Francella el Oro.

Por primera vez se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de Cine y Series, y los elegidos para conducir la ceremonia en la pantalla de América TV fueron Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña. Luis Brandoni recibió el Martín Fierro de Platino, y Puan ganó la estatuilla a Mejor Película. Guillermo Francella se llevó el Oro.

Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña | Captura

El gran evento organizado por APTRA se llevó a cabo en la Usina del Arte y comenzó a las 20:00 hs con la alfombra roja, conducida por Ángel de Brito y Gimena Accardi, y Guido Záffora en otra parte del salón.

Con más de 500 invitados de la industria del entretenimiento, la ceremonia comenzó pasadas las 21:30 hs con Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña como presentadores.

¿Quiénes ganaron en el Martín Fierro de Cine y Series 2024?

Mirtha Legrand fue homenajeada y Teté Coustarot fue la encargada de presentar la estatuilla, mencionando varias de las películas que protagonizó la actriz y conductora en sus 83 años de carrera.

“Muchas gracias, por favor, no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre”, dijo La Chiqui al recibir su premio y destacar la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como fueron haciendo varios de los premiados de la noche.

La diva miró al público y reveló que le da mucha alegría que se haga una fiesta de este estilo: “¡Qué noche tan linda! Están Susana y la Borges. Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino, toda mi familia lo es. Mi querido hermano José Martínez Suárez, mi hermana Goldi, que también hizo cine y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. En mi casa se amaba y se sigue amando el cine, no se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de habla hispana”.

Para finalizar, la diva le puso un poco de humor a su discurso y sobre el final recordó la frase del Martín Fierro: “Desde las 6 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida… Estoy muy contenta. Como decía el Martín Fierro, «los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si se pelean, nos devoran los de afuera, que no nos devoren»”.

El Martín Fierro de Brillantes es un galardón que forma parte de los Premios Martín Fierro entregados por APTRA. Se entregó por primera vez en la edición 2017 para el período 2016, con el objetivo de innovar y reconocer el estrellato de una figura por sus años de carrera en el entretenimiento que ha ganado los premios Martín Fierro de Oro y Platino.

La primera persona premiada fue la presentadora de televisión Mirtha Legrand por su larga trayectoria como actriz y conductora; y por su 50° aniversario de su marca más reconocida, el programa de entrevistas y almuerzos Almorzando con Mirtha Legrand.

1. DIRECCIÓN DE ARTE

Laura Aguerrebehere – Cuando acecha la maldad

2. DISEÑO DE VESTUARIO

Pheonía Veloz – El rapto y Cuando acecha la maldad

3. SONIDO

Pablo Isola – Cuando acecha la maldad

4. ÓPERA PRIMA

Blondi

5. MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO DE DRAMA

Rodrigo de la Serna – El Rapto

6. DOCUMENTAL

Traslados

7. MEJOR PELÍCULA PLATAFORMA

Descansar en paz

8. DIRECTOR DE SERIE

Mariano Cohn y Gastón Duprat – El encargado – Nada – Bellas artes

9. MARTÍN FIERRO A LA TRAYECTORIA

Norman Briski

10. DIRECCIÓN

María Alché y Benjamín Naishtat – Puan

11. EDICIÓN

Eliane Katz – El Rapto

12. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mariano Suárez – Cuando acecha la maldad

13. MARTÍN FIERRO DE BRILLANTES

Mirtha Legrand

14. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Alejandra Flechner – Púan

15. ACTOR PROTAGÓNICO DE COMEDIA

Marcelo Subiotto – Púan

15. ACTRIZ PROTAGÓNICA DE COMEDIA

Carla Peterson – No me rompan

16. REVELACIÓN

Zoe Hochbaum – Como el mar

17. MAQUILLAJE

Marcos Berta y Elizabeth Cora – Cuando acecha la maldad

18. MUSICA ORIGINAL

Santiago Dolan – Púan

19. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

Soledad Villamil – Goyo

20. ACTOR DE SERIE

Guillermo Francela – El Encargado

21. ACTOR DE REPARTO DRAMA

Pablo Rago – Goyo

22. MEJOR PRODUCCIÓN

María Alché y Benjamín Naishtat – Púan

23. ACTOR DE REPARTO DE COMEDIA

Leonardo Sbaraglia – Púan

24. ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA

Mercedes Morán – Elena sabe

25. MEJOR SERIE

El amor después del amor / El Encargado

26. ACTRIZ DE SERIE

Natalia Oreiro – Iosi, el espía arrepentido

27. PELICULA CINE

Púan