Funes bajo agua: Vecinos de la ciudad volvieron a recibir agua dentro de sus viviendas y comercios producto de las fuertes lluvias

Luego de las intensas lluvias caídas, este sábado a la madrugada y durante gran parte de la mañana muchos funenses, sobre todo del centro y norte se vieron afectados por la gran cantidad de agua que no desaguó rápidamente y se metió en viviendas y comercios del centro.

Las imágenes rememoran los peores momentos que sufrió esta ciudad años anteriores con graves inundaciones y dejó en claro que algunas obras hídricas realizadas no surgieron efecto ante la caída de estas lluvias, más aún las no realizadas como zanjeos y desmalezamiento, limpieza de grandes canales que desaguan gran parte de la ciudad.

Evidentemente algunos barrios fueron descuidados y el clima despiadado de estas semanas dejó al descubierto LO NO HECHO por el gobierno de Funes en este último tiempo. De lo hecho se puede ver la obra de calle Pte. Perón entre Buenos Aires y Vélez Sarsfield, por ejemplo, trabajo que costó una gran suma de dinero a los funenses y no dio el resultado esperado…la calle se inunda igual que antes cuando no estaba la obra.

Calle Pte. Perón entre Buenos Aires y Vélez Sarsfield









Zona Norte de Funes

Familias de zona norte con el agua dentro de sus casas fue la imagen que circulaba rápidamente por grupos de chat y redes…“Estamos esperando a los de emergencias”, expresaban los vecinos, mientras que otros decidieron meterse a destapar las zanjas ellos mismos.











Locales del centro también sufrieron el agua dentro de sus comercios, “Hoy tuve que volver a poner las compuertas en el portón y frente del negocio, porque me entraba el agua”, expresó Germán titular de la Juguetería “la casita Encantada” ubicada en Pte. Perón entre Santa Fe y Tomás de la Torre.

“Tuve que hacer el trabajo del municipio, destapar las bocas de tormenta y limpiar para que el agua corra, esto era un Mar”, concluyó Germán a Funes Hoy.

Le clavaron el Visto

Julio Ineichen referente de la Vecinal de zona 8, quien integra la Junta Hídrica, comentó a Funes Hoy como se llevan adelante las reuniones. El referente expresó que no hay reuniones desde hace 1 año y que sería bueno que se vuelva a realizar una en un corto plazo para buscar soluciones a los problemas que hoy salieron a la luz, sobre todo en la zona norte.

Varias fuentes indican que lo de la reunión se propuso en un grupo de Whats App que integran las vecinales y miembros del gobierno que conforman la junta hídrica, pero leyeron el mensaje y nadie contestó, le clavaron el visto.

En comunicación con Adrián Arquiola, Director del Observatorio Astronómico de Funes, comentó a nuestro medio que “las lluvias son irregulares y que hay registros que no son parejos, pero aseguró que en nuestra zona fue en el lugar que más llovió. Y que los milímetros caídos son dispares en diferentes zonas, pero que por ejemplo recibió 75 milímetros la zona 9 en el este de la ciudad (Garita 17) y centro y norte 95 milímetros en total”.

“Las lluvias cayeron con un registro de 80 milímetros hora en los primeros 20 minutos, lo que produjo gran cantidad de agua acumulada”, informó Arquiola, quien agregó que continuará la inestabilidad en Funes en las próximas horas.