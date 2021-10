Festival de Doma y Folklore JESÚS MARIA 2022

una vieja presentación de Lele en Jesús María

¿En qué fecha se realizará el Festival de Jesús María 2022?

El Festival de Jesús María 2022 se llevará a cabo del 6 al 17 de enero de 2022.

GRILLA ARTISTAS FESTIVAL JESUS MARIA 2022

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2022, que se llevará a cabo del jueves 6 al lunes 17 de enero en el Anfiteatro José Hernandez, contará con la siguiente grilla de artistas:

Artistas jueves 6 de enero

Grilla Festival de Jesús María

RALY BARRIONUEVO, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal y Los Viscacheros.

Artistas viernes 7 de enero

Grilla Festival de Jesús María

LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, Nestors Garnica, Las Voces de Orán, La Callejera – La Pilarcita y DAMIÁN CÓRDOBA.

Artistas sábado 8 de enero

Grilla Festival de Jesús María

JORGE ROJAS, Nahuel Pennisi, Orellana Lucca, Jujeños – Los Pampas, La Clave Trío y Salitral.

Artistas domingo 9 de enero

Grilla Festival de Jesús María

PALITO ORTEGA, LOS NOCHEROS, Roxana Carabajal, La Zapada y Sauda – Los Wapay del Valle.

Artistas lunes 10 de enero

Grilla Festival de Jesús María

LOS TEKIS, Los Alonsitos, Lele Lovato – Canto del Alma, Loy Lorena Carrizo – Los Arrieros de Salta y Q´LOKURA.

Artistas martes 11 de enero

Grilla Festival de Jesús María

SERGIO GALLEGUILLO, Los Carabajal, Los Umbides, Los Legales – 5 Sentidos y DALE Q´VA.

Artistas miércoles 12 de enero

Grilla Festival de Jesús María

ABEL PINTOS, CEIBO, Llokallas, Jesica Benavidez, Los Fulanos, Indigo y Marcos Basillico.

Artistas jueves 13 de enero

Grilla Festival de Jesús María

INDIO LUCIO ROJAS, AHYRE, Guitarreros, Los Izquierdos de la Cueva, Cuerdas del Norte y Pocha Galván.

Artistas viernes 14 de enero

Grilla Festival de Jesús María

EL CHAQUEÑO PALAVECINO, Los 4 de Córdoba, Los Trajinantes – Kepianco, Milena Salamanca, La Cuja – Gastón Cordero y ULISES BUENO.

Artistas sábado 15 de enero

Grilla Festival de Jesús María

SOLEDAD PASTORUTTI, JAIRO, Horacio Banegas, Por Siempre Tucu – Adrián Maggi, Los Tradicionales Cantores del Alba y Pajarito – Ricardo Palavecino.

Artistas domingo 16 de enero

Grilla Festival de Jesús María

LUCIANO PEREYRA, Emiliano Zerbini, Cabales – Florencia Paz, La Bordona y LA BARRA.

Artistas lunes 17 de enero

Grilla Festival de Jesús María

TINI, LOS PALMERAS, Los Giovos y DJ AN FONTANA.

HORARIOS FESTIVAL JESÚS MARÍA 2022

¿A qué hora empieza el Festival de Jesús María?

El Festival de Jesús María 2022 empieza a las 19:00 hs. No obstante, es importante destacar que los espectáculos centrales y la televisación comienzan alrededor de las 21:00 hs.

¿A qué hora finaliza el Festival?

El Festival de Doma y Folklóre de Jesus Maria finaliza alrededor de las 04:30 hs.

Programación, Cronograma, Orden de Artistas & Horarios

✔ 18:00 hs. Apertura puertas del Anfiteatro.

✔ 19:00 hs. Inicio del espectáculo.

✔ 04:30 hs. Fin del espectáculo.

(*) Los horarios son aproximados.

ENTRADAS FESTIVAL JESÚS MARÍA 2022

Aquí encontrarás toda la información que necesitás conocer sobre las entradas del Festival de Jesús María 2022: precios, formas de pago y puntos de venta de entrada.

Precio Entradas Festival de Jesús María 2022

¿Cuáles son los precios de las entradas?

A continuación te brindamos los precios de las entradas de Jesus María 2022, día por día:



Precio entradas Festival de Jesús María

Entrada General $1.000. Jubilados $500. Menores (5 a 11 años inclusive) GRATIS. Conservadora (de hasta 30 lts.) $1.500.Entrada General $1.500. Jubilados $800. Menores (5 a 11 años inclusive) $800. Conservadora (de hasta 30 lts.) $1.500.

Comprar Entradas Online

¿Qué tipo de entradas existen?

Menores: desde los 5 a los 11 años inclusive.

Generales: desde los 12 años inclusive.

Jubilados: presentando DNI.

Plateas.

¿A partir de qué edad pagan los menores?

Los menores pagan a partir de los 5 años. Es decir, hasta los 4 años inclusive no pagan entrada.

Entre los 5 y 11 años inclusive pagan la entrada para menores. Se debe presentar DNI.

A partir de los 12 años inclusive pagan la entrada general.

¿Los jubilados pagan entrada? ¿Hay descuentos para jubilados?

Si, los jubilados pagan entrada. No obstante, tendrán un descuento especial para jubilados, para lo cuál deberán presentar el Carnet correspondiente.

¿Los discapacitados pagan entrada?

No, las personas discapacitadas no pagan entrada. No obstante, es OBLIGATORIO presentar el C.U.D (Certificado único de Discapacidad) vigente y DNI.

¿Por dónde acceden las personas con discapacidad?

Las personas con capacidades diferentes ingresan por la puerta al lado de la Virgencita.

¿Las entradas son numeradas?

Las entradas generales no son numeradas.

Las plateas A y B si son Numeradas (Ingreso al predio por portón 10).

¿Puedo ingresar con conservadora?

Si, se puede ingresar con conservadoras de hasta 30 lts.

(*) No se permite el ingreso de Conservadoras a PLATEAS.

COMPRAR ENTRADAS ONLINE

Las entradas se pueden adquirir de forma online en el sitio web paseshow.com.ar

(*) Reservá tu entrada en Paseshow y pagala en cualquier Pago Fácil del país sólo con tu DNI (efectivo y débito)

Comprar Ahora

TRANSMISIÓN FESTIVAL JESUS MARIA 2022 EN VIVO

VER EL FESTIVAL DE JESUS MARIA EN VIVO

¿Cómo puedo ver el Festival de Jesús María en vivo?

El Festival de Doma y Floclore de Jesús María será transmitido en vivo por la TV Pública y por Canal 10 de Córdoba. Además será transmitido en vivo de forma online.

Transmisión Online Festival Jesús María 2022

¿Cómo puedo ver el Festival de Jesus Maria online?

El Festival de Doma y Folckore de Jesus María será trasmitido de forma online, via streaming. Aquí te proporcionamos los enlaces para verlo.

Transmisión Televisiva Festival Jesus María 2022

¿Qué canal transmite el Festival de Jesús María?

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María será trasmitido por la TV Pública y por Canal 10 de Córdoba.

JINETEADA FESTIVAL JESÚS MARÍA 2022

✔ 90 montas por noche.

✔ Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada.

✔ 6 Montas Especiales “Jinete de la Patria”.