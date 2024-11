Fernando Gago habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Boca por 1 a 0 ante Unión por la fecha 23 de la Liga Profesional, el tercero consecutivo desde su llegada al Xeneize.

Fernando Gago analizó el triunfo de Boca ante Unión y explicó por qué no jugó Edinson Cavani (Foto: NA – Prensa Boca)

“El primer tiempo me gustó, tuvimos diez o quince minutos donde presionamos a las situaciones donde no queríamos presionar y nos daba la sensación de que nos estaban dominando el balón”, comenzó analizando el entrenador. Y continuó: “En el segundo tiempo no pudimos encontrar el juego que buscábamos, la sensación de tener el control del partido. Tampoco nos inquietaron, sacando las últimas dos o tres jugadas donde llegaron con una situación de peligro, pero creo que el primer tiempo fue muy bueno”.

El gol y los mejores momentos del triunfo de Boca ante Unión

Por otro lado, el técnico explicó por qué no incluyó a Edinson Cavani entre los titulares y mandó a la cancha de arranque a Milton Giménez, que fue el autor del gol de la victoria: “Lo dije desde el primer momento, yo voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión de que era el mejor partido para poner este equipo y esa es la realidad. No hay ningún problema, no hay nada. Le tocó entrar a los 18 minutos del segundo tiempo y manejó las situaciones del partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tengan la oportunidad de jugar”.

Pensando en el partido del próximo sábado ante Huracán, Gago no anticipó si pondrá un equipo alternativo para preservar a sus titulares de cara a la semifinal de Copa Argentina. “Todos los futbolistas están a disposición para jugar. Independientemente de quién juegue el sábado, no quiere decir que no pueda jugar el miércoles o viceversa. Acá nosotros sabemos que si tenemos un buen resultado en el partido del sábado es muy importante para seguir estando en una clasificación para las copas, y creo que eso es lo primordial”, aseguró.

“Tenemos que ir partido a partido, ¿Sabemos que es un partido de semifinal el del día miércoles? Si, pero a partir de eso tenemos que pensar en lo que nos implica de tratar de sumar puntos. Quedan muchos puntos en juego y eso lo tenemos que pensar. Y como veo y como creo el fútbol, tenemos que tener el mejor equipo todos los partidos, independientemente del próximo partido que venga”, sentenció Gago.