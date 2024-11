Tras el escándalo, Pampita reveló la verdad sobre la entrevista con Susana Giménez: “Salió todo mal”

Carolina Pampita Ardohain rompió el silencio y reveló la verdad sobre la entrevista con Susana Giménez tras el escándalo.

Según contó Yanina Latorre, la diva se enojó porque no la quería a la modelo en su programa. Además hubo revuelo porque Carolina cobró por ir a la entrevista y no hizo declaraciones nuevas sobre su separación de Roberto García Moritán.

Susana reconoció en una nota para A la tarde (América TV) que todas las preguntas le incomodaron a Pampita, pero aseguró que no hubo ningún conflicto luego fuera del aire.

La modelo, por su parte, dio un móvil para LAM (América TV) este miércoles desde la gala de la revista Caras y no esquivó ninguna consulta. “¿Cómo la pasaste con Susana?”, quiso saber Ángel de Brito.

“Bien… la amo a Susana, soy fanática de ella, la respeto y es un honor que me invite. Tengo un cariño profundo por ella”, expresó la famosa. Cuando el conductor le preguntó si ella sintió tensión durante la nota, se sinceró: “Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije: ‘Yo no te voy a servir porque no voy a hablar de nada, no voy a hablar mal del padre de mi hija. No te sirvo como entrevistada porque no es algo que me vas a poder convencer que de el brazo a torcer’. Fui super clara“.

“Hablé con Fede Levrino también y les dije: ‘¿No quieren que la coreografiemos a la entrevista, que la ensayemos con Susana antes?’. Para que ella se sienta cómoda… o la grabábamos y parábamos en algún momento… Pero ellos dijeron que no, que querían la naturalidad del aire. Dijeron que iba a salir todo bien y salió todo mal“, sumó.

“Salió como yo pensé que iba a salir. Yo sabía que esto iba a pasar; sabía que si yo no hablaba, Su iba a estar toda la nota intentando. Yo había hablado previamente y sugerido un montón de opciones, pero ellos solamente querían que vaya, pasara lo que pasara”, explicó Pampita.

Sobre el final del móvil también reconoció que cobró por ir al programa de la diva, pero no aclaró si fueron 10 mil o 30.000 dólares como trascendió.

¿Qué pasó entre Pampita y Susana Giménez?

Carolina Pampita Ardohain visitó el living de Susana Giménez el domingo, pero el comienzo de la entrevista no fue el esperado. La conductora de Telefe lanzó un insulto contra Roberto García Moritán y la modelo salió en su defensa en pleno aire.

En su afán de elogiar el físico de Pampita, Susana dijo: “Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás”. “Gracias”, respondió Pampita. “Le tenés que agradecer a ese estúpido”, acotó Susana, pero Carolina la cruzó de inmediato: “Pará, no le digas así a Rober, por favor”.

“¿Estúpido no le digo más?”, lanzó Susana. “No, por favor”, respondió Pampita. Entonces, la conductora indagó: “¿No estás peleada con él?”. “No, yo no quedo peleada con nadie”, afirmó la madre de la hija menor de García Moritán. “Ah, yo pensé que sí”, sumó Susana.

La entrevista transcurrió en un ambiente tenso, con Susana Giménez intentando sacar declaraciones picantes de Pampita sobre su divorcio de Roberto García Moritán y de su incipiente relación con Martín Pepa. Sin embargo, la modelo se mostró implacable y decidida a responder lo que ella quisiera y no lo que Susana esperaba.

Al consultarle si estaba de novia, Pampita dijo con una sonrisa: “Estoy conociendo a alguien”. “¡Es rapidísima! El duelo no lo hacés“, le tiró Susana. “¿Cómo no lo voy a hacer? La primera semana, no podía respirar, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía moverme de la cama, suspendí trabajos”, afirmó Pampita.

“La segunda semana tuve que salir a trabajar, cumplir contrato de hacía meses, deudas que pagar. Me tuve que levantar y trabajar. Estuve semanas sin dormir y tuve que salir a trabajar igual, enfrentar a la prensa todos los días, que por ahí no estás en tu mejor versión, poniéndole onda”, agregó la modelo. “¿Cuántas semanas podía estar acostada y que mis hijos me vieran así?”, añadió contundente. “Me vieron una semana, y después yo les tuve que mostrar con el ejemplo que a la vida hay que ponerle garra”, sentenció.

La modelo tuvo junto a su ex marido a su hija menor Anita García Moritán, por lo cual al momento de hablar con la conductora, Pampita intentó referirse al padre de su hija con mucho respeto, tras hacer hincapié que si bien ambos están separados, continúan juntos en la crianza de Anita, quien actualmente tiene tres años.