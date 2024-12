El cruce entre Ángel de Brito y Wanda Nara: “Ubicate mentirosa serial”

En el día de hoy, Wanda Nara se presentó ante la Justicia junto a su abogada Ana Rosenfeld, por la demanda que lleva adelante contra su ex marido, Mauro Icardi. Frente a la apabullante ola mediática que se encontraba en el Cuerpo Interdisciplinario Forense, la conductora decidió no dar declaraciones.

No obstante no dudó en salir a responder a algunos periodistas vía redes sociales, como lo hizo con Ángel de Brito que hizo una observación respecto a lo que se viralizó en los medios.

“Que mal que MAURO HAYA IDO a tequila antes de la audiencia” criticaban la semana pasada los tema Wanda. Anoche Wanda en tequila y hoy tenía audiencia”, escribió desde su cuenta el conductor de LAM, compartiendo la foto de Wanda, Zaira, L-Gante y Facundo Pieres en la noche porteña.

Sin embargo, Wanda respondió a estas palabras y desmintió a De Brito, alegando que ella se presentó para llevar una documentación y no para realizarse pericias, como dejaron saber los medios.

Debido a que la semana pasada, la Justicia civil le había ordenado a la mediática volver a someterse al procedimiento. Mientras que el futbolista fue citado para el próximo martes 17 de diciembre.

En esa línea, Wanda le contestó a Ángel: “Hoy no tuve audiencia tenía que presentar unos documentos, la pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes“, remarcó. Y agregó: “Nos pidieron documentación de algunas cosas. Y de paso hablé pero no fue audiencia . Entiendo que te pidan que me ensucies pero quiero aclarar“, lanzó.

Pero Ángel no se quedó callado y respondió: “Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre y gracias a ellos estás acá”, señaló.

“Vos SOS la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial.

Besos”, cerró.