Causa contra Alberto Fernández: continúan las declaraciones de los testigos

La causa por violencia de género contra Alberto Fernández continuará este lunes con la declaración testimonial de Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante el mandato del ex presidente.

Ex bombero de la Policía Federal, Rodríguez fue citado por el juez Julián Ercolini por la estrecha relación que lo unía al ex mandatario, motivo por el cual llegó ser el jefe de la Residencia Presidencial entre 2019 y 2023. La Justicia cree que Rodríguez podría saber lo que pasaba en la intimidad de la ex pareja presidencial.

Fernández y Rodríguez se conocieron durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando el ex presidente era jefe de Gabinete. Rodríguez era su custodio. Pero con el tiempo, se convirtió en su chófer personal y su secretario.

Desde que se destapó este escándalo, a partir de fotos y vídeos que halló la justicia en el teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, en el marco de una investigación por supuestos actos de corrupción con los seguros, Fernández jura su inocencia.

En el marco de la causa por violencia de género, la semana pasada prestaron declaración testimonial ante el fiscal Ramiro González, Cantero y la periodista Alicia Barrios. Si bien ninguna dijo haber visto actos de violencia física contra Yáñez por parte del ex presidente, sí coincidieron en considerar como “víctima” a la ex primera dama. Barrios, por caso, declaró que Yáñez era “ninguneada” por el ex mandatario.

Uno de los hechos de violencia que denunció Yáñez habría ocurrido luego de que le recriminara al ex presidente los mensajes que éste le enviaba a Sofía Pacchi, amiga y ex asesora de la ex primera dama. Entonces, siempre según la declaración de Yáñez, Fernández la habría sujetado del cuello.

Este fin de semana, Pacchi dijo a través de un comunicado que “no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”.