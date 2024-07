Bomberos Voluntarios de Funes en la búsqueda de Aspirantes y Nuevos Asociados

Este jueves 4 de Julio a las 18,30 horas en el Salón de Actos del cuartel, el Sub Comandante Cristian Sanabria Director de la Escuela Regional N° 7 y el Sub Comandante Juan Pablo Kuzmicich Jefe Regional junto al Sargento Omar D´Ambrosio Jefe de los Bomberos Voluntarios de Funes que brindaron detalles de la carrera como Técnico Bombero y además informaron sobre el estado patrimonial de la entidad, pero también de la conformación del Cuerpo Activo.

Luego de los saludos y las presentaciones de rigor Los jefes a cargo de la fuerza civil, se prestaron a una presentación donde actualizaron la situación de la Asociación @bomberosvoluntariosdefunes en todos sus aspectos para luego responder a preguntas de los Medios presentes.

Sargento Omar D´Ambrosio Jefe de los Bomberos Voluntarios de Funes

“El plantel actual está conformado por 20 personas entre jefes, técnicos, directores, bomberos, aspirantes y operadores, Somos un gran equipo. Y tenemos una brigada de animales, con tres perros. Africa, Yaco y Togo. Hacen una tarea importantísima. Cada uno de ellos tiene especialidades distintas”. Dice durante la entrevista, el jefe de esta entidad sólida y valorada que se formó en 1996,





“Nos encontramos en constante búsqueda de nuevos aspirantes con el objeto de ir formando las nuevas generaciones de bomberos para mantener activa la institución en pro del servicio brindado a la ciudad de Funes, el ideal a cubrir para la extensión y población de nuestra ciudad es de 50″.

“Necesitamos que se sumen más personas. No es fácil dedicarse. Lo primero que hay que tener es vocación, todos tenemos otros trabajos pagos, por lo que además distraer tiempo de nuestras familias no es fácil, pero ahora gracias a los nuevos sistemas de comunicación no necesitan estar de guardia activa las 24 horas. Eso sí, cuando el celular avisa, cuando el código se enciende, el bombero destinado dejará lo que sea para cumplir con su trabajo. Para ser bombero se necesita atravesar una formación que tiene sus exigencias, pero la devolución es inmensa. Te cambia para siempre y para mejor”.

“Ahora se abre una convocatoria importante por barrio. Porque en las zonas donde viven bomberos la primera respuesta está en menos de tres minutos, por lo tanto, precisamos armar una estrategia para que haya bomberos en cada barrio de Funes. No tengo que venir necesariamente a equiparme acá. Llego como esté al lugar del siniestro, corto la luz, el gas, hago la evacuación y espero que lleguen la autobomba y los equipos. Esos primeros pasos son fundamentales y cambian la sobrevida de quienes están en riesgo. Tendría que haber dos o tres bomberos en cada barrio”.

“En los inicios los bomberos solo apagaban incendios, pero en la medida en que la ciudad tomó otra dinámica y empezó a crecer se necesitaban cubrir diversas áreas. Los bomberos hacían de todo…ahora las labores están bien delimitadas y nosotros nos centramos en incendio y rescate de personas comprometidas en siniestros”.

“Quienes integran Bomberos Voluntarios de Funes no cobran por su trabajo como bien lo indica el nombre de la fuerza. Ni siquiera se les pagan viáticos. Los recursos materiales también son escasos para poder mantener los equipos y demás al día”.

Para inscripción a Aspirantes: http://bomberosfunes.com/index.php/form/

Debemos aclarar que los requisitos que se encuentran en la página de inscripción son para loa Aspirantes al Cuerpo Activo, pero también las personas pueden sumarse a la familia bomberil, donando su tiempo para rehalizar otras teréas como por ejemplo de atención telefónica o acondicionamoiento del Cuartel y así dejar liberados a los Bomberos en tareás de rescates o atenciones de diferesntes accidentologías y siniestros.

El Cuartel cuenta con una flota de vehiculos y el equipamiento acorde a la altura de nuestro trabajo, lo que nos enorgullese, nuestros equipos de Bomberos de cascos, botas chaquetón y pantalón, tienen un costo de 7.000 dólares, y si sumamos el equipo de respiración autónoma son 2.000 dólares más y se vencen a fín de año y necesitamos reponerlos y lo próximo son los equipos de comunicación, ambos proyectos suman más de 30.000 dólares cada uno, por eso apelamos siempre a la solidaridad de los vecinos para poder acceder al recambio, siempre hay que recordar que todos estamos expuestos a sufrir un siniestros y necesitar que Bomberos Voluntarios acundan e nuestro auxilio”, Finaliza