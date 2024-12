“Aunque llore, me voy feliz”: la emotiva despedida de Juan Martín Del Potro

Juan Martín Del Potro se despidió del tenis con una emotiva exhibición junto a Novak Djokovic, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko

La “Torre de Tandil” tuvo su adiós definitivo junto a amigos y figuras del deporte. Tras el partido, el argentino y el serbio se fundieron hasta las lágrimas en un abrazo.

Juan Martín del Potro tuvo su partido despedida del tenis con Novak Djokovic, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.

Juan Martín del Potro se despidió oficialmente hoy del tenis, en una emotiva exhibición ante el serbio Novak Djokovic, que contó también con la presencia de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko. Al finalizar confesó muy emocionado “que el punto final en mi carrera sea tener una raqueta en la mano hace que sea muy especial”. Además, le agradeció a sus fanáticos que “me han acompañado en cada rincón del mundo”.

El evento, al que se denominó “El último desafío”, representó el adiós definitivo del tandilense, que ya se había retirado profesionalmente a principios del 2022 en el Argentina Open, tras una seguidilla de lesiones en la rodilla que le impidieron seguir jugando al máximo nivel.Informate más

Las fiscalizaciones en curso frente a la moratoria de la Ley 27.743José R. D’AgostinoVer Más

Del Potro sorprendió al público con la potencia de su servicio y su característico “martillo” en el drive para ganarle al serbio, quien actualmente ocupa el séptimo puesto del ranking ATP.

Pese a haber jugado a media máquina, Djokovic se mostró sorprendido por el servicio de su oponente, que conectó una enorme cantidad de aces.

“Delpo” se llevó el primer set luego de mantener todos sus turnos de saque y de quebrar el de su rival en el décimo game para imponerse por 6-4. En ese momento se dio una de las situaciones más emotivas, cuando ingresaron a la cancha las ex tenistas argentinas Gabriela Sabatini y Gisela Dulko para jugar unos games de dobles.

Mientras presentaba a Sabatini, Del Potro se emocionó hasta las lágrimas al contar que la leyenda del tenis femenino lo llamó el año pasado antes de una cirugía. “Ella me llamó y se tomó un vuelo para venir a verme. A partir de ahí nos hicimos inseparables, es una leyenda”, dijo.

A su vez, le agradeció a Djokovic, a quien superó por 6-4 y 7-5, y detalló cómo se gestó este encuentro: “Esta locura comenzó en marzo más o menos, en el Miami Open. Fuimos a cenar juntos y le pregunté si había una posibilidad de ir a la Argentina”.

Y continuó: “Él este año tenía un desafío muy grande que era ganar los Juegos Olímpicos y una agenda muy apretada, pero enseguida me dijo que si. Esto fue posible gracias a su generosidad. Tiene todos los títulos del tenis, pero creo que también con estas actitudes y gestos tiene el título y el trofeo más difícil de conseguir, que es el amor de la gente”.

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam (récord absoluto) y que este año consiguió el último gran logro que le faltaba al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, se mostró en todo momento muy divertido con el público, a quien hizo explotar con algunos puntos impresionantes.

Luego de la emotiva exhibición, en la que Del Potro se llevó el triunfo por 6-4 y 7-5, el argentino y Djokovic se fundieron entre lágrimas en un emotivo abrazo, tal como ocurrió en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en la final del US Open, mientras el público aplaudió de pie a la “Torre de Tandil” durante más de cinco minutos.

Sobre el final del encuentro que se disputó en el Parque Roca, Del Potro reconoció estar “emocionado, pero no es de tristeza. Esta noche es súper especial”.

Del Potro, de 36 años, también se mostró emocionado por los saludos que recibió de figuras como Lionel Scaloni, Martín Palermo, Manu Ginobili, Roger Federer, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Gael Monfils: “Es un privilegio que semejantes atletas y deportistas se acuerden de mí y digan cosas tan lindas”, afirmó.

De esta manera, y con una despedida a la altura de su gran trayectoria, Del Potro se despide de una exitosa carrera en la que cosechó 22 títulos, entre los que se destacan el US Open 2009, el Masters 1000 de Indian Wells 2018, la Copa Davis 2016 y sus dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016).

Juan Martín Del Potro tuvo su despedida del tenis en un partido exhibición junto a Novak Djokovic. (Foto: NA – Damián Dopacio)

Juan Martín Del Potro se despidió del tenis como se merecía: en una cancha, con una raqueta en mano y homenajeado por sus colegas, grandes leyendas del deporte argentino y todo el cariño de la gente, que no paró de ovacionarlo durante toda la tarde de domingo en Parque Roca.

El tandilense jugó “El Último Desafío”, como se bautizó el partido de exhibición, ante un Novak Djokovic que aceptó en marzo pasado la propuesta de venir a Buenos Aires (Del Potro se lo comentó en una cena en Miami), entendió perfectamente el show y desparramó calidez y simpatía.

Fue simbólico el 6-4 y 7-5 con el que terminó el partido a favor de la Torre de Tandil, que jugó con una rodillera en su pierna derecha. Además del serbio, también dijo presente Gabriela Sabatini, quien se sumó a jugar unos games junto a Gisela Dulko, conformando parejas de dobles con los protagonistas. Al presentar a Gaby, Del Potro contó entre lágrimas cómo lo acompañó la mejor tenista argentina de la historia en sus momentos más difíciles: “Hace un tiempo yo me tenía que operar, ella me llamó y me dijo que se tomaba un avión y que me iba a acompañar hasta que me recuperara”.

Cuando terminó el encuentro, el ex número 3 del mundo -que en la previa participó de una acción junto a perros de asistencia de Royal Canin- colgó su vincha en la red como símbolo final. “Sepan que por más que me vean triste, termino mi carrera de la mejor manera. Me voy feliz, aunque llore, les prometo que me voy feliz. Muchas gracias por todos estos años”, cerró Del Potro, que también recibió cálidos saludos de Roger Federer, Rafael Nadal, Emanuel Ginóbili, Lionel Scaloni y Martín Palermo, entre otras figuras, quienes se hicieron presentes a través de un video.

Fue el punto final para una carrera tan grandiosa como accidentada, pero que coloca a Del Potro en el podio de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos.