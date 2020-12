Aprobaron a Perotti el Presupuesto 2021

Un mes antes de terminar 2020, el gobernador Omar Perotti ya tiene su Ley de Presupuesto 2021, cuyo proyecto fue elaborado por la gestión del área económica que encabeza Walter Agosto y que sufrió la modificación de once artículos en el paso por Legislatura.

La sanción en Diputados llegó con amplio respaldo que se tradujo en 45 votos (Frente Progresista; Frente de Todos; Juntos por el Cambio; Somos Vida y Familia, Ciudad Futura y Somos Vida Santa Fe); tres rechazos (Igualdad y Frente Social y Popular) y la abstención de Amalia Granata (Somos Vida). Por la mañana, la comisión de Presupuesto y Hacienda emitió el dictamen que habilitó el posterior tratamiento sobre tablas.

En el recinto, el justicialismo insistió en incluir el artículo que derogaba la ley 13.896 de extensión del plan Abre a todos los municipios y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) de un inciso para cumplir con la ley 13.913 que reconoció el título universitario a nuevas profesiones incluidas en el Estatuto Escalafón 9282. Este grupo de profesionales viene reclamando cobrar la diferencia por el título y no encuentran respuesta del Estado aduciendo falta de partidas.

Tras la sanción de la norma, llegaron las largas horas de la fundamentación del voto donde se escucharon serias diferencias entre los sectores que votaron afirmativamente aunque privilegiando la decisión de que el Ejecutivo tenga la principal norma económica y financiera para iniciar el ejercicio próximo.

“Cualquier persona que esté escuchando el debate se irá convencido de que hay un rechazo” ironizó Rubén Giustiniani (Igualdad). La misma apreciación la hizo Oscar Martínez (Frente Renovador). Es que en la apertura, Fabián Bastia (UCR) y Clara García (PS) cuestionaron la tarea del Poder Ejecutivo en este primer año dejando que tiene un Estado fortalecido que le ha permitido atravesar la pandemia. Desde ambos discursos se cuestionó fuertemente el escaso apoyo del gobierno a las empresas pymes, a los empleados públicos que pusieron el hombro a la crisis así como a municipios y comunas. También cuestionaron la escasa inversión en obra pública y el fortalecimiento del superávit e incluso fuertes recursos depositados en el sistema financiero.

Aprobaron el Presupuesto 2021 sin modificaciones en los números

CLARA GARCÍA – DIPUTADA PS

Más tarde fue Maximiliano Pullaro (UCR) quien recordó al gobernador Perotti que había dicho que el Frente Progresista dejaba la provincia quebrada y entonces refutó con datos de la Auditoría General de la Nación y de la Cuenta de Inversión. “Es un buen momento para poder plantear de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos” afirmó el jefe de la bancada radical para reclamarle al Ejecutivo mantener políticas de diálogo para buscar consensos para la provincia. “Quebraban comercios, gastronómicos, empresas y la provincia sentada arriba de la caja” aseguró. “Este presupuesto “es peronismo de los 90 en estado puro”, concluyó.

Antes, Ricardo Olivera (PJ) y Martínez respaldaron la tarea del Poder Ejecutivo en el primer año. “El Presupuesto tiene cuatro objetivos: la reconstrucción del entramado productivo; inversión pública; el desarrollo de sectores esenciales como educativo, salud, cultura, social y generar un modelo de desarrollo provincial federal e inclusivo y la perspectiva de género”. Luego, pidió al Frente que reconozcan que el justicialismo ganó la provincia y tiene la facultad de disponer políticas. “Este gobierno me representa” afirmó Martínez y destacó políticas como conectividad, boleto gratuito, entre otros.

Granata dijo que se abstiene para darle gobernabilidad a Perotti y subrayó que “este presupuesto no representa las ideas de nuestro espacio político”. Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) tomó una serie de anuncios realizados por Perotti el 1 de Mayo ante la Legislatura que ahora no están en el presupuesto como conectividad, garantía para pymes, consejo joven. Walter Ghione (Somos Vida y Familia) también hablar de votar por la gobernabilidad.

Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) explicó el rechazo de un proyecto conservador aunque su compañera de bloque, Dámaris Pachiotti, justificó el voto a favor. Giustiniani cuestionó formas y fondos de la ley y reprochó a sus pares el apresuramiento en el tratamiento.

518.812.624.000 pesos para la Administración Provincial 510.165.597.000 de pesos los recursos previstos

43.084.168.000 pesos para gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital

138.440 cargos en la planta del Estado 2021

5612 agentes están en empresas estatales

7.057.751.000 pesos presupuesto del Poder Legislativo

400.000.000 pesos para el Fondo Anticíclico



CATTANEO

La Cámara de Diputados votó una resolución para convocar al vicepresidente de Lotería de Santa Fe, Rodolfo Cattáneo, a una reunión en la presidencia del cuerpo a los efectos de que informe sobre la concesión del juego on line por quince años a los tres casinos de la provincia. El proyecto había sido presentado semanas atrás por los radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Bastia. La presidencia de la Cámara fijará la fecha del encuentro.

LOS ONCE CAMBIOS

La ley de Presupuesto sancionada tiene 57 artículos, cuando el mensaje 4908 contenía 56 artículos. El dictamen del Senado -avalado por Diputados- tuvo once cambios. Se aclaró que en Legislatura no se tocaron los ítems referidos a dinero. Si se atenuaron algunos artículos para restarle facultades consideradas discrecionales que se pretendía tener el Poder Ejecutivo.

Así se determinó que mayores recursos respecto de lo presupuestado se deberán afectar a los convenios colectivos de trabajo; a subsidios del transporte; a fortalecer el convenio de salud para Rosario y en apoyo a programas municipales y comunales de gestión de residuos sólidos.

En el caso de que haya pagos por el fallo de la deuda que Nación tiene con Santa Fe se deberán asignar a gastos de capital mientras que no se autorizó endeudamiento en dólares que solicita el Ejecutivo aunque sí se le permite tomar deuda en pesos. También se quitó la facultad que pretendía tener la Casa Gris para vender inmuebles o tierras ociosas.

La otra modificación es limitar al 30 de junio la prórroga de la vigente Ley de Necesidad Pública o emergencia que se proponía hasta el 31 de diciembre.

Los artículos reformados son el 10 (donde las propias cámaras se establecen las partidas para ambas de servicios no personales); 23, 33 , y 38. El artículo 46 es el incluido por las cámaras donde autoriza al Poder Ejecutivo otorgar a las municipalidades y comunas adelantos transitorios, con el objeto exclusivo de atender erogaciones vinculadas con el pago de haberes durante el ejercicio 2021.

Los restantes cambios fueron a los artículos 47, 52, 53 (derogado por Legislatura y preveía derogar la ley Abre), 54, 55 y 56.

La palabra del Gobernador

“Lo que hay que buscar es cómo le podemos dar con el presupuesto la mejor respuesta a la pobreza, desocupación y darle la posibilidad a los sectores de la producción, el comercio y servicio, de lograr el mejor despliegue para generar riqueza y empleo, allí va a estar apuntando el eje central”, explicó Perotti este lunes en declaraciones radiales.

El titular de la Casa Gris destacó que desde su gestión se ha hecho “un gran esfuerzo para recuperar y reconstruir la economía de la provincia de Santa Fe”, y agregó: “Uno lo que quiere es que volvamos a encontrar una senda que nos permita generar riqueza y generar empleo”.