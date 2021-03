🎥🌙 Cine a la Reposera en el Parque del Bicentenario de Roldán

El tradicional Ciclo Cine a la Reposera propone una proyección especial para conmemorar juntos este Día Internacional de la Mujer.

Talentos ocultos

Mientras Estados Unidos competía contra Rusia por llevar al hombre al espacio, la NASA descubrió el talento oculto de un grupo de mujeres matemáticas afro-americanas que fueron los auténticos cerebros tras una de las mayores operaciones americanas de la historia. Basada en la increíble historia real de tres de estas mujeres, conocidas como las “ordenadores vivientes”, la película sigue a estas mujeres tan pronto comienzan a ascender junto a las grandes mentes pensantes de la NASA con la tarea de calcular el lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn y garantizar su regreso. Dorothy Vaughn, Mary Jackson, y Katherine Johnson superaron cualquier limitación profesional, de raza o de género mientras su talento y deseo por alcanzar sus sueños las catapultó como verdaderas heroínas en la historia de los Estados Unidos.

Una película que muestra contundentemente la discriminación por raza y género de una sociedad prejuiciosa. Basada en una historia real de los años 60´s, pero que aun en la actualidad sigue latente en el mundo entero.

No es la raza, no es el color, no es el género, los factores que definen los talentos en el ser humano.

¿Qué son los talentos sino las facultades con que, con esfuerzo, trabajo, entrenamiento efectivo y perseverancia, le permiten al ser humano empoderarse de sus capacidades, y talentos para lograr el éxito en su emprendimiento personal?

Una película en la que finalmente se impone la inteligencia, voluntad y perseverancia de tres mujeres empoderadas de sus talentos haciendo la diferencia dentro de una sociedad segmentada en una cotidianidad injusta y discriminatoria.