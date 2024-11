Yanina Latorre reveló cómo serán los últimos programas de Susana Giménez: “Es una bomba”

Yanina Latorre en LAM | Captura: América TV

Yanina Latorre, quien estuvo como invitada especial el domingo 24 de noviembre en el programa de Susana Giménez dio detales de cómo serán los últimos programas de la diva en este 2024.

¿Cómo serán los últimos programas de Susana Giménez?

Mientras continúa reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de LAM (América TV), la panelista reveló el nombre de las apariciones que tendría Susana en las próximas entrevistas.

“Este domingo sería el anteúltimo programa. Hoy estuve chequeando, empieza Gran Hermano el lunes, deberían invitar a Santiago del Moro. Hubo un rumor, en un momento se pensó, no se arregló, no sé si es que Susana no quiere o a él no le divierte.

Eso no va a pasar. Lo cierto es que este domingo va a haber una entrevista de ella misma hecha con inteligencia artificial a La Mary”, comenzó diciendo Latorre.

“Dicen que quedó brutal, que es buenísima y súper divertida. Y hasta ahora no hay invitado cerrado y están decidiendo cómo va a ser”, aseguró.

Sin embargo, con respecto al último programa que sería el 8 de diciembre, adelantó una primicia y dijo: “Es una bomba. La invitada de la noche especial va a ser Tini. Va a haber un sketch mega, con 15 figuras de muy buen nombre”.

“Santiago del Moro va a estar en un brindis, cierre de programa, en el último. A mí me pareció raro. Lo lógico sería que vaya Santiago este domingo a hablar porque arranca Gran Hermano”, detalló.

Finalmente, Yanina Latorre contó que “buscaron a Roberto García Moritán”, pero rechazó la posibilidad de ser entrevistado. “Se reunieron con él, le ofrecieron guita, mejor que a Pampita. Dijo: ‘no me den nada, porque no voy a hablar”, concluyó.

¿Cómo será la entrevista de Susana Giménez con inteligencia artificial?

Susana Giménez entrevistará a su personaje en la película La Mary a través de inteligencia artificial y se conocieron detalles.

La información la dio Ángel de Brito a través de su cuenta de X (antes Twitter) y contó: “Susana entrevistará a Susana. Gracias a la IA, este domingo la Susana actual entrevistará a la Susana de 40“.

“Así, se verá en pantalla a la conductora de Telefe entrevistando a La Mary“, agregó el conductor de LAM (América TV).

Susana Giménez se entrevistará a ella misma con IA. (Captura: X)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se verá algo así en televisión. Años atrás en La Noche del 10, Diego Maradona se entrevistó a sí mismo.

En aquella época era una novedad visualmente, ya que había mucho trabajo de edición porque no existía la IA. Otro que usó este recurso fue José María Listorti en Este es el show, donde mantuvo una divertida charla consigo mismo.

De esta manera, Susana Giménez buscará atraer televidentes con la estrategia de revivir a su personaje en la famosa película La Mary, de 1974 y dirigida por Daniel Tinayre.