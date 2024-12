Wanda Nara y Mauro Icardi habrían mantenido una reunión secreta sin abogados: los detalles que se filtraron

Wanda Nara y Mauro Icardi habrían mantenido una reunión secreta sin abogados: los detalles del tenso encuentro (Foto: instagram/wanda_nara)

Wanda Nara y Mauro Icardi habrían mantenido una reunión secreta sin abogados este martes a las 17. Así lo aseguró la periodista Paula Varela, que explicó que la expareja tiene intenciones de llegar a un acuerdo y dio detalles del tenso encuentro.

“Hoy Wanda y Mauro se vieron cara a cara a escondidas de los abogados”, informó la panelista en un video que compartió en sus redes sociales.

Sobre la información de último momento, Varela explicó: “Wanda acaba de llegar hoy a la mañana a la Argentina y lo que hizo fue comunicarse directamente con Mauro, que le contestó después de una charla bastante acalorada como suelen tener últimamente”.

Wanda Nara y Mauro Icardi habrían mantenido una reunión secreta sin abogados: los detalles del tenso encuentro (Foto: Captura Instagram /palivarela)

“Finalmente, quedaron en que ella se acercaba al lugar donde él está viviendo para acercarle a las menores, como venía queriendo Mauro. Ahí estuvieron cara a cara y quedaron en que hasta el 25 a la mañana Mauro estaría haciéndose cargo y luego volverían con Wanda”, reveló la periodista.

A modo de cierre, remarcó que Ana Rosenfeld se comunicó con las abogadas del futbolista del Galatasaray: “Les dijo que estaba muy bueno que ahora ellos como padres puedan tener esta comunicación directa en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y el día a día”.

Sin embargo, recalcó que a las letradas del futbolista no les pareció apropiado. “Dijeron que no, que ellas tienen que estar al tanto de todo lo que sucede. Mauro debe hablar con ellas todo lo que sucede”, cerró.

Wanda Nara mostró chats en los que su mamá le hace un fuerte reclamo a Mauro Icardi

Este martes, Wanda Nara compartió en sus historias varios chats entre su expareja, Mauro Icardi, y su mamá, Nora Colosimo. En realidad son mensajes que la mujer le mandó a su yerno sin obtener respuesta de él…

En varios de los mensajes hay referencias a la operación de rodillas que tuvo Icardi, por la terrible lesión que sufrió hace algunas semanas. “Todo lo mejor de corazón para esta operación en tu rodilla. Te quiero mucho y más que nadie en este planeta lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija el día, hace ya años, que contactaste a la China”, lanzó Colosimo, en referencia al affaire que tuvo el delantero con la actriz.

Wanda Nara expuso chats privados entre su mamá e Icardi. (Foto: Instagram/wanda_nara)

La mamá de Wanda fue implacable contra la ex Casi Ángeles. “Esa mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia. Wan no pudo, intentó, pero no logro olvidar tu traición”, remarcó sin filtros. Del otro lado siempre hubo silencio.

En otro mensaje mucho más fuerte, Colosimo hace referencia a que la conductora quiere coordinar con él para llevarle a las nenas, pero nunca responde los mensajes. “Aflojá un cambio”, le pidió. “Seremos familia toda la vida”, agregó.

Wanda Nara expuso un dato sobre su enfermedad en los chats privados que mostró de su mamá con Icardi. (Foto: Instagram/wanda_nara)

Además, expuso un dato que no se conocía sobre la enfermedad que tiene Wanda. “Está enferma Wan. Creo que ya te estás yendo de mambo vos. No te olvides de la leucemia que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu”, remarcó la madre de la mediática. También, en ese chat, Colosimo explicó que las nenas no quisieron ir ese fin de semana por la niñera que había contratado Icardi, supuestamente.