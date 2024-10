Sin Messi ni Cristiano Ronaldo, se entregó el Balón de Oro

En el Théâtre du Châtelet de París, el del Manchester City se quedó con el galardón que entrega la revista France Football para los mejores del año. Lautaro Martínez quedó en el puesto 7° y Dibu Martínez obtuvo por segunda vez consecutiva el Trofeo Yashin, a mejor arquero del planeta

“Increíble noche para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón. A todos los que me han votado. Es un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia y mi país. Gracias a mi novia, la persona más importante de mi vida, justo hoy cumplimos ocho años juntos. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo. A mi familia por los valores, a hacerme quien soy, un hombre que juega al fútbol con amor. A mi agente, que me buscaba y llevaba a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca. No me quiero olvidar de mis compañeros, sin ellos no estaría aquí. A todo el staff del Manchester City. Sin ellos no podría haberlo conseguido. Estoy en el mejor club del mundo. A la selección de España, a Luis por confiar mucho en mí. Quería acordarme de Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecía estar aquí. Y a uno que lo ganará no en mucho tiempo, Lamine, sigue trabajando duro. No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español, y sobre todo la figura del mediocentro. El fútbol ha ganado, como me dijeron muchos amigos”.

El Toro fue el encargado de entregarle la distinción a su compañero en la selección argentina y luego protagonizó un divertido paso de comedia

Video para el Dibu MatinezVideo para el Dibu Matinez0 seconds of 1 minute, 24 secondsVolume 90% El video con el que France Football presentó al Dibu Martínez

Emiliano Martínez coronó una temporada espectacular y recibió el premio Lev Yashin al mejor arquero del año por segunda temporada consecutiva. Con este galardón en sus manos, se convirtió en el primer arquero de la historia en el fútbol en ganarlo dos veces consecutivas. En un particular video, los organizadores presentaron los logros del Dibu con una película donde cumplía el rol de “villano”.

El jugador del Manchester City recibió el premio a mejor jugador del mundo en manos de George Weah, ex futbolista y político liberiano quien se quedó con el galardón en 1995. El español venció en la terna final a los jugadores del Real Madrid Vinicius Jr. Jude Bellingham y Dani Carvajal.

Rodri se transformó en el primer futbolista de la Premier League de Inglaterra en ganar el Balón de Oro en 16 años. La última vez fue cuando Cristiano Ronaldo se quedó con el premio en 2008 cuando jugaba en el Manchester United.

Además, un jugador español vuelve a quedarse con el galardón tras 64 años. El español Rodri posa con el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)18:16 hsAyer

Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro femenino

La jugadora española del Barcelona ganó la Champions League, la Supercopa de España, la Liga y la Copa de la Reina. Disputó 40 partidos y anotó 19 goles. “Esto no se consigue sola, estoy muy agradecida de estar rodeada de tener grandes jugadoras que hacen posible todo esto”, afirmó. Aitana BonmatI de España y del FC Barcelona ganó el Balón de Oro femenino por segunda vez (REUTERS/Sarah Meyssonnier)18:11 hsAyer

Carlo Ancelotti, obtuvo el premio Johan Cruyff masculino, a mejor entrenador

El italiano director técnico del Real Madrid se llevó el galardón tras una enorme temporada donde sobresalió la Champions League. Como toda la comitiva del Merengue, no asistió a la gala. En tanto, la británica Emma Hayes se quedó con el premio a entrenadora del fútbol femenino por su labor en la selección de los Estados Unidos. Carlo Ancelotti se quedó con el premio a mejor entrenador del mundo (@ballondor)

Jennifer Hermoso, es la ganadora del Premio Sócrates

La española se llevó el galardón de una asociación de fútbol que se otorga a la mejor labor humanitaria realizada por un futbolista a nivel mundial.

El Toro tuvo su reconocimiento, tras una magnífica temporada con el Inter y La Scaloneta. Los detalles

Lautaro Martínez se presentó en la ceremonia de París junto a su pareja Agustina Gandolfo. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

El Balón de Oro tuvo su 68ª ceremonia anual que se caracterizó por un cambio de era: fue la primera vez que no estuvieron nominados Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi desde el 2003. Este premio individual que se entrega desde 1956 fue para el volante español del Manchester City, Rodri; mientras que Lautaro Martínez se ubicó en el séptimo puesto, que lo convirtió en el representante albiceleste mejor ubicado.

El argentino fue elegido en París como el portero más destacado de la temporada

Emiliano Martínez sigue agrandando su historia en el fútbol: fue elegido otra vez como el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro 2024 y se llevó el “Trofeo Lev Yashin”. El Dibu se convirtió en el primer futbolista que es elegido en dos oportunidades con dicha distinción, ya que lo había conseguido el año pasado. Al mismo tiempo, el argentino ocupó el puesto 18° en la votación general para el jugador más destacado de la temporada en la gala que se celebró en el Théatredu Chatelet de París.

Su compatriota, Lautaro Martínez, le entregó el premio al Dibu, que se convirtió en el primer arquero de la historia en ganar el premio en dos ocasiones.Dibu Martínez ganador al premio Yashin a mejor arquero del mundoDibu Martínez ganador al premio Yashin a mejor arquero del mundo

“Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre voy a estar agradecido a mis compañeros de la Selección y el Aston Villa. Soy exigente a seguir mejorando, vengo de un lugar chico y siempre lo recuerdo. Eso me motiva a seguir queriendo crecer y obsesionado con seguir consiguiendo cosas grupales. Gracias al Toro que metió el gol en la final”, expresó Emiliano.

“Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores. A veces cuando estás en la cancha te comportás como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la Selección. Dimos un paso espectacular en el club”, continuó el mejor arquero del mundo.

“Es lo que ves vos, en la Argentina no piensan lo mismo. No, para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo, el Aston villa, la Selección. Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”, cerro´el Dibu.

Por su parte, Lautaro Martínez dejó unas palabras para su compañero en la Selección: “Emiliano para nosotros es una persona especial. Es ganador y eso es importante dentro de un equipo. Después ayuda a los más jóvenes y a los chicos que vienen a entrenar con nosotros. Puedo hablar solo palabras bonitas de él porque es una gran persona. Todo lo que hace, lo hace porque quiere ganar”.17:43 hsAyer

Lautaro Martínez, reconocido por su gran temporada en Inter y la selección argentina

Como campeón y máximo goleador, el Toro tuvo su videoclip en la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. “Un placer estar acá. La verdad que en este último tiempo me ha tocado conseguir títulos importantes con la Selección y el Inter, mi club. Es un honor, una felicidad porque nosotros trabajamos para eso, para conseguir títulos y objetivos grupales. Este deporte te incentiva todos los días a seguir creciendo y a conseguir títulos”.

El arquero campeón del mundo llegó a la alfombra roja entre silbidos y abucheos. “¿Si soy una estrella en Francia? No sé, acá no me tratan bien”, expresó

Sin dudas que Emiliano Martínez se convirtió en una especie de villano histórico para los fanáticos franceses del fútbol tras lo sucedido en la final de la Copa del Mundo 2022 que consagró a Argentina como campeona en Qatar. El Dibu volvió a pisar tierras parisinas para ser protagonista principal de la gala del Balón de Oro (ganó el premio al mejor arquero del año por segundo año seguido) y, como ocurrió en anteriores visitas, recibió un hostil trato por parte de los presentes en las inmediaciones del Théatre du Chatelet.

Harry Kane y Kylian Mbappé, ganadores del premio Gerd Müller

El británico del Bayern Múnich y el francés del PSG con presente en el Real Madrid, que no asistió a la gala como toda la comitiva española, se llevan el premio a los mejores goleadores del planeta en la temporada con 52 conquistas.17:21 hsAyer

Real Madrid elegido como el mejor club del mundo

La temporada ha sido brillante para la Casa Blanca del fútbol. Así fue reconocido en la ceremonia del Balón de Oro.Real Madrid, el mejor equipo del mundo

Tres nuevos puestos en la carrera por el Balón de Oro

Harry Kane, futbolista británico del Bayern de Múnich aparece décimo, Tony Kroos por su temporada en el Real Madri se ubica noveno y Lamine Yamal (Barcelona) octavo. Lautaro Martínez continúa en la carrera por ser el mejor jugador del mundo.17:11 hsAyer

Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino del mundo

Su presidente, Joan Laporta, junto a varias figuras del equipo, reciben el premio en la gala del Balón de Oro. El equipo femenino de Barcelona, elegido como el mejor club del mundo (@ballondor)16:59 hsAyer

Lamine Yamal, ganador del premio al mejor futbolista sub 21 del mundo

“Es un orgullo recibir este reconocimiento. Agradecer a mi padre que me ha ayudado mucho desde siempre, gracias al staff y mis entrenadores. ¡Visca Barca, la capital del 0-4!, fue el primer mensaje, con clara referencia al último derbi ganado al Real Madrid, que dio el futbolista del Barcelona de España. Lamine Yamal (@ballondor)16:56 hsAyer

France Football reconoce a la leyenda Ruud Gullit, quien entregará el primer premio

Ganador del Balón de Oro en 1987, el ex futbolista y entrenador neerlandés sube al escenario y brinda unas palabras de agradecimiento. “Es un logro personal importante, todos los jugadores del mundo aspiran a este premio”, afirmó el ex jugador del Milan.16:52 hsAyer

Uno por uno, los nominados en la ceremonia del Balón de Oro se suben al escenario principal

“Los mejores están acá, gracias por venir”, expresó Didier Drogba, uno de los presentadores de la gala. Todos los nominados al Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Con dos argentinos nominados para el mayor galardón, los jugadores más relevantes asistieron, junto a sus parejas, al evento realizado en el Théâtre du Châtelet de París y desplegaron todo su glamour. La opinión de una experta a Infobae

Los jugadores más importantes asistieron al prestigioso evento acompañados de sus parejas y familiares

Este 28 de octubre, de mano de la revista France Football, se realizó la 68° entrega del emblemático Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. La gala contró con la presencia de las figuras más importantes del mundo del fútbol, como también de sus parejas, duplas que deslumbraron en la alfombra roja con todo su glamour. La diseñadora Patricia Profumo, brindó su opinión experta sobre los atuendos en diálogo con Infobae.

Lautaro Martínez también dialogó en su llegada a la gala del Balón de Oro

“Agradecido de estar nuevamente acá en esta ceremonia, ojalá sea lo mejor. Es muy difícil lograr lo que hice en mi temporada, pero hay mucho trabajo atrás, mucho sacrificio. Agradecer a los compañeros del Inter y de la Selección porque es gracias a ellos los resultados que conseguí. Orgulloso de eso. Son jugadores importantes, no solo Vinicius y Rodri, muchos se lo merecen. Que gané el que más se lo merece”.Las palabras de Lautaro Martínez en la Gala del Balón de Oro

La palabra de Dibu Martínez desde la alfombra roja

“Es un privilegio estar acá, con mi mujer y mi familia. Es un día muy especial, dedicado al trabajo y todo lo que hacemos con el club y la Selección. Más para un arquero, estar entre los 30 mejores es un orgullo y un buen ejemplo para los arqueritos argentinos. El Aston Villa es un club que me dio todo a nivel profesional y en la vida, tengo hijos nacidos ahí en Birmingham. Hay mucha lealtad entre las dos partes. Realmente tuve una temporada muy buena en Aston Villa. Volvimos a la Champions después de casi 30 años y haber recibido pocos goles, en una temporada excelente. Es un privilegio estar acá. Lautaro (Martínez) merece cien por ciento pelear por el Balón de Oro. Nos dio muchísimo y también al Inter, es un orgullo estar con él en la gala”.15:46 hsAyer

¡Comienza la transmisión oficial!

Luego del ingreso de los últimos protagonistas, la TV comenzó con a mostrar las primeras imágenes desde París. La figura del Barcelona, Lamine Yamal. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El ex delantero de Costa de Marfil, Didier Drogba. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier Lamine Yamal, junto a su familia. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier15:32 hsAyer

Continúa el ingreso de los invitados al salón principal El legendario búlgaro con pasado en el Barcelona Hristo Stoichkov. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier La figura del Manchester United Alejandro Garnacho. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El músico francés SDM. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier La figura del Atalanta Ademola Lookman. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Los protagonistas en la alfombra roja El ex futbolista George Weah El entrenador del Atalanta Gian Piero Gasperini con su esposa Cristina. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier La española Mariona Caldentey. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El brasileño Rai junto a su pareja Cristina Bellissimo. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier Los familiares de Franz Beckenbauer. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier Artem Dovbyk y su esposa Yuliia. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El arquero sudafricano Ronwen Williams. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El alemán Mats Hummels junto a su pareja Nicola Cavanis. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El equipo campeón de fútbol paralímpico que ganó la medalla de oro en París. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier La francesa Victoria Dauberville. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier El legendario Djibril Cisse. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier15:18 hsAyer

Ingresan los principales candidatos

Luis de la Fuente, estratega que se consagró con la selección española de la última Eurocopa disputada en Alemania, es uno de los aspirantes a quedarse con el reconocimiento al mejor entrenador. Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

El puesto 11 fue para Phil Foden

La estrella del Manchester City se quedó en las puertas del Top 10

El puesto 12 fue para Florian Wirtz

El alemán del Bayer Leverkusen fue elegido entre la docena perfecta. En instantes comenzarán a conocerse quiénes quedarán dentro del Top 10.

Se conocieron tres puestos más

El español Dani Olmo se ubicó 13ro, seguido por el nigerianoAdemola Lookman (14) y el goleador Nico Williams (15)

Los primeros jugadores que conocieron sus puestos

Martin Ødegaard (19), Hakan Çalhanoğlu (20), Bukayo Saka (21), Antonio Rudiger (22), Ruben Dias (23), William Saliba (24) y Cole Palmer (25)

El puesto 16 fue paraGranit Xhaka

El suizo delBayer Leverkusen quedó en las puertas del Top15. El club alemán felicitó al volante que hizo historia en la Bundesliga

El puesto 17 fue para Federico Valverde

El volante uruguayo del Real Madrid tampoco se quedará con el codiciado premio individual

El Dibu Martínez quedó en el puesto 18

El arquero del Aston Villa y de La Scaloneta quedó entre los 20 mejores futbolistas del planeta

Aumenta la expectativa

Los más ansiosos ya van buscando sus lugares, a la espera del inicio de la ceremonia

La inesperada decisión del conjunto merengue de no asistir a la ceremonia generó un gran revuelo

Real Madrid habría decidido no viajar a París al conocer que Vinicius Jr no ganará el premio al Mejor Jugador (REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Cuando restan pocas horas para la Ceremonia en París, la prensa en España anunció que la delegación del Real Madrid no participará de la gala en elThéâtre du Châtelet.Esta decisión ha sacudido el mundo del fútbol y ha generado numerosas especulaciones sobre las razones detrás de esta ausencia. El equipo blanco, junto a sus 50 representantes, optó por no viajar a la capital francesa, dejando una notable brecha en el evento que premia a los mejores jugadores de la temporada.

Continúa la polémica tras la ausencia de la delegación del Real Madrid

Después de que la delegación merengue anulara su viaje a París, los organizadores quisieron hacer algunas puntualizaciones. A diferencia de ediciones anteriores, señalaron, en esta ocasión France Football, que organiza la gala de forma conjunta con la UEFA por vez primera, no informó al ganador de forma previa. Además, añadió que tampoco se hizo la tradicional entrevista al ganador ni la sesión de fotos con el trofeo para que figuren en el siguiente número de la publicación francesa. Al mismo tiempo consideraron “incomprensible la posición del Real Madrid”.13:10 hsAyer

Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, se ha convertido en el candidato número uno a ganar el Balón de Oro en París, tras confirmarse que la expedición del Real Madrid no viajará a la capital francesa para asistir a la entrega del premio. Rodri es uno de los principales candidatos al Balón de Oro (AFP)12:27 hsAyer

Los nominados al Balón de Oro 2024

Scaloni está nominado para el galardón al Mejor Entrenador Masculino de la temporada. Asumió en la Selección en reemplazo de Jorge Sampaoli a mitad de 2018 y encaró un proceso de recambio profundo de ese plantel hasta la consagración de los últimos cuatro títulos que disputó con dos Copas América, una Finalissima y el Mundial.

Competirá con pesos pesados porque los otros cinco candidatos son Carlo Ancelotti (campeón de la Champions League con Real Madrid), Luis de la Fuente (ganador de la última Eurocopa con España), Gian Piero Gasperini (se quedó con la Europa League en el Atalanta), Pep Guardiola (campeón de la Premier League con Manchester City) y Xabi Alonso, que dirigió al Bayer Leverkusen, equipo revelación de Europa con el cual se consagró en la Bundesliga y la Copa de Alemania. Scaloni está entre los nominados al Balón de Oro como Mejor entrenador masculino (AFA)11:35 hsAyer

Según el periódico madrileño Marca, Vinicius Jr, el principal candidato a ganar el Balón de Oro 2024, no estará presente en París después de que el Real Madrid cancelara su viaje con sus representantes. “Estaba previsto que el avión reservado partiera del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas a las 15.00 horas, pero el club blanco, ante las informaciones que recibían desde París, han anulado la expedición en la que participaban 50 personas”, detalló el medio en cuestión.11:29 hsAyer

Todos los ganadores del Balón de Oro

El brasileño Vinicius Jr. emerge como el gran favorito para convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en ganar el Balón de Oro, al que también aspiran las españolas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ganadoras de las tres últimas ediciones. El futbolista del Real Madrid es uno de los candidatos a ganar el trofeo (AP)10:30 hsAyer

El Balón de Oro tuvo su 68ª ceremonia anual que se caracterizó por un cambio de era: fue la primera vez que no estuvieron nominados Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi desde el 2003. Este premio individual que se entrega desde 1956 fue para el volante español del Manchester City, Rodri; mientras que Lautaro Martínez se ubicó en el séptimo puesto, que lo convirtió en el representante albiceleste mejor ubicado.

Lautaro y Dibu Martínez, los dos argentinos nominados al Balón de Oro:

El delantero fue clave en una nueva conquista de la Serie A para el Inter de Milán, mientras que el arquero fue trascendental para que el Aston Villa logre una histórica clasificación a la Champions Legue. Ambos son los únicos argentinos candidatos al premio.