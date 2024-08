Santiago Maratea visitó Rosario: para ayudar al Hospital Vilela

El influencer @santimaratea vino a apoyar su colecta a beneficio, necesita recaudar 500 mil dólares para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Una Conexión Especial con el Hospital Vilela

Maratea comenzó su día en Rosario dejando sus pertenencias en el hotel antes de dirigirse directamente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. “Fue lindo conocer el Vilela. Es fuerte”, comentó en una entrevista con La Capital, refiriéndose a la experiencia de recorrer las instalaciones del hospital. Lo que más lo impactó fue la interacción con los enfermeros, quienes, según él, mostraron una gratitud sincera y conmovedora hacia su iniciativa. “Es gente que se dedica a asistir a los nenes y que conoce las realidades de chicos que reciben quimioterapia en salas poco infantiles, bastante duras para ellos”, explicó Maratea, subrayando la importancia de mejorar las condiciones para estos pequeños pacientes.

Ver esta publicación en Instagram: https://www.instagram.com/p/C-y-ofrNRBK/

La Inspiración Detrás de la Colecta

El influencer explicó que eligió Rosario y el Hospital Vilela por una razón muy personal. Maratea tiene un sueño de largo plazo: replicar en Argentina el modelo del hospital Sant Joan De Déu de Barcelona, que es conocido por su enfoque innovador en el tratamiento de niños con enfermedades graves. “El Vilela se inspira en este hospital”, señaló, añadiendo que siempre soñó con que hubiera un centro similar en Latinoamérica. La idea de comenzar con una sala 100% adaptada para niños en Rosario fue lo que lo motivó a involucrarse de lleno en esta colecta.

El Vínculo con el Festival ReDi y el Inicio de la Colecta

El vínculo de Maratea con el Hospital Vilela comenzó a través de uno de los organizadores del Festival ReDi, un evento que se desarrolló en la ex Rural de Rosario. Aunque originalmente se había pensado en cobrar una entrada simbólica de 300 pesos a beneficio del hospital, los organizadores decidieron no hacerlo para no desalentar la asistencia. Sin embargo, fue a partir de este contacto que Maratea se enteró de la necesidad del Vilela y comenzó a planear la colecta.

La transparencia fue un punto clave en las conversaciones iniciales entre Maratea y el equipo del hospital. Decidieron lanzar una campaña en la que cada donante pudiera elegir libremente el monto a contribuir, mediante un link de donaciones y transferencias a través del alias FUNDACIONVILELA. La colecta, que ya ha recaudado alrededor de 150 millones de pesos, sigue abierta, con la esperanza de alcanzar el ambicioso objetivo de 500 mil dólares.

El Compromiso de Maratea con la Ayuda Social

A sus 32 años, Santiago Maratea ha encontrado en las colectas y donaciones una manera de canalizar su vocación de ayudar. “Siento que en el país hay mucha necesidad y me gustaría ayudar lo más posible”, afirmó. Su dedicación a esta causa en particular, así como a otras en las que ha trabajado, refleja un deseo profundo de marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

Maratea concluyó su jornada en Rosario con un segundo recorrido por el Hospital Vilela, reafirmando su compromiso con la causa. Su visita no solo ha generado una gran expectativa sobre el éxito de la colecta, sino que también ha puesto en el centro de la atención la necesidad de mejorar las condiciones de los niños en tratamiento oncológico en Rosario. Con su energía y determinación, Santiago Maratea ha demostrado una vez más por qué es uno de los influencers más influyentes y comprometidos del país.