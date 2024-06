Nicole Neumann se mostró al natural a días de volver a ser mamá: “Mujer real”

Nicole Neumann compartió una foto tras las críticas que recibió por salir maquillada de la clínica donde tuvo a su hijo Cruz. (Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

Nicole Neumann recibió críticas por mostrar cómo la maquillaban antes de salir de la clínica donde nació su bebé Cruz Urcera. Después de hacer un contundente descargo, la modelo reflotó el tema al publicar una foto y mostrarse como una “mujer real”.

Este jueves, la top model subió una selfie de la intimidad de su casa donde se la veía sentada con su hijo de una semana en brazos. Reparando en que se le había levantado la remera y se le veía la banda elástica, escribió: “Faja postparto, mujer real”. El detalle fue que acompañó la historia de un emoji de carcajadas.

A pura ironía, Nicole Neumann se mostró como una “mujer real” (Foto: Captura Instagram /nikitaneumannoficial)

Días atrás, Nicole se mostró harta de los cuestionamientos por haber salido maquillada de la clínica. “Me llama mucho la atención, las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna, que no sabés cómo fue el detrás… No tenés ni idea de nada, o sea. Y si no te parezco real o no te gusta mi realidad, no me sigas”, sentenció en aquella oportunidad.

Nicole Neumann contó por qué decidió salir maquillada de la clínica tras haber tenido a Cruz

A una semana de dar a la luz, la esposa de Manu Urcera se defendió de los cuestionamientos que recibió tras haber compartido un video desde la clínica mostrando la preparación y el estilismo para recibir el alta médica.

“Voy a charlar un poquito, ya hace mucho que no aparezco por razones obvias”, dijo en un video mirando a cámara. Y continuó: “Estuve leyendo cosas… Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea de cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí, al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cuál es la interna”.

Nicole Neumann respondió a las críticas por haber salido maquillada de la clínica tras tener a su hijo Cruz (Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

A raíz de esto, explicó el motivo de su decisión: “Veníamos hablando con mi amiga maquilladora, Luli de la Vega, de que siempre veía salir a todas espléndidas de las clínicas, peinadas, maquilladas; y yo nunca pasé así el alta de mis hijas”. “Un día me dijo ‘che, quiero ir a conocer a Cruz’. Entonces le dije ‘dale, venite y de paso traete unas cositas y hacemos lo que dijimos siempre para salir divina de la clínica’”, comentó divertida.

Nicole Neumann y Manu Urcera junto a Cruz (Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Con total sinceridad, Neumann señaló que la maquilladora es su amiga, que fue a conocer al bebé y aprovechó para maquillarse. “Me arregló un poquito, me divertía después de estar tres días encerrada”, admitió. Y remarcó: “Obviamente que tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz y todo eso, pero ¿voy a mostrar eso? No, son intimidades mías y de mi marido y de mi bebé en el peor de los casos. Y muestro lo que tengo ganas”.

A modo de cierre, reparó en el look. “Cruz ya había tomado la teta, así que me vestí, salí y nos vinimos a casa. Llegué, me hice la foto de llegada para tener de recuerdo y chau maquillaje. Me clavé la joguineta, la remera, el corpiño para amamantar, etcétera”, cerró.