Nicolás Occhiato habló sobre el supuesto affaire que habría tenido con Graciela Alfano

Nicolás Occhiato visitó Ángel Responde (Bondi), y respondió las preguntas filosas de su conductor. En una de ellas, se remontó a un supuesto rumor de affaire con Graciela Alfano, que desmintió rápidamente al aire afirmando que no entendía el juego hasta ahora.

Todo se remonta al 2021 cuando ambos compartieron cámara en Todo Puede Pasar (El Nueve), donde corrió el rumor de que habría pasado algo en los camarines en el momento que él estaba con Flor Vigna.

Nico Occhiato, Graciela Alfano | Instagram: @nicoocchiato, @iconoalfano

“¿Cómo sobreviviste a Graciela Alfano?”, preguntó Ángel. Y respondió: “Aprendí mucho con Graciela. Muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba post programa y me tenía una hora diciéndome cosas”.

“Apareció en LAM diciendo que en un camarín… ¿te acordás?”, repregunto. Y soltó: “Eso es mentira. Al principio me enojaba pero ahora entiendo todo el juego, lo consumo y me divierte”, aclaró Nicolás Occhiato sobre los rumores que circulan entre los pasillos de los estudios.

¿Qué dijo Nico Occhiato sobre Flor Jazmín Peña?

Nico Occhiato saludó a Flor Jazmín Peña por su cumpleaños y su declaración de amor emocionó a todos en la red.

A través de un posteo en Instagram, el dueño de Luzu TV le hizo una extensa dedicatoria a su novia y expresó: “Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La Casa de Papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes porque, me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual”.

“Quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos“, manifestó.

La declaración de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña

“Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo al menos no la sentí nunca en mi vida“, continuó el conductor de Nadie Dice Nada (Luzu).

Y destacó sobre Flor Jazmín Peña: “Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mis días pasaron de ser grises a tener colores, me enseñas todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la más empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa sea de vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde”.

La declaración de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña

“Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalas felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca. Te amo, me encantas, te admiro cada día más y mi sueño es que seamos equipo para toda la vida“, concluyó Nicolás Occhiato su tremenda dedicatoria de amor.