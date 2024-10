Nació Amadeo, el segundo hijo de Morena Rial: primer foto y palabras de Jorge

En la ciudad de Córdoba, donde está viviendo, nació por cesárea, el segundo hijo de Morena Rial, a quien en este lunes presentó en sociedad, con sus 2,870 kg.

More y su pareja, el boxeador Matías Ogas, fueron papás de Amadeo, una preciosa criatura que ya tiene un hermano, Francesco, hoy de 5 años.

Durante su embarazo no faltaron comentarios de crisis de la pareja y hasta sospechas de vecinos por supuesta violencia, pero Morena nunca llegó a denunciar a Ogas.

De hecho, hoy están juntos con el pequeño Amadeo, como hace alusión More en su Instagram.

More contó en las últimas notas que vive de su repercusión en las redes sociales, donde la noticia de hoy es el nacimiento de su segundo hijo, celebrado también por el abuelo Jorge Rial. agradeciendo a su familia.

La reacción de Jorge Rial ante el nacimiento de su segundo nieto y “la pelea” que se viene ahora con More

El periodista Jorge Rial se volcó a sus redes sociales tras el nacimiento de su nieto y anticipó se viene una “pelea” con su hija, Morena.

Jorge Rial compartió su felicidad por la noticia con sus seguidores. El conductor subió un video del pequeño y dio algunos detalles de la llegada del nuevo integrante de su familia.

“Llegó Amadeo!!! Mi segundo nieto. Se asomó a la vida a las 23.33, pesó 2,870 y Morena, su mamá y mi hija, está muy bien. Se adelantó unos días de puro impaciente. Se ve que tenía ganas de arrancar esta aventura de vivir”, expresó.

“Amadeo es libriano como el Tata y hasta ahora tranquilito, ahí no como el Tata. Fran, su hermanito, también estaba esperándolo desde hace días, en una rara mezcla de alegría e impaciencia. Seguramente se despertó con la noticia”, agregó.

Por último, Rial advirtió que se viene una “pelea” con Morena porque quiere que sea de River como él. “Amadeo fue recibido por unos médicos maravillosos en la Clínica Allende de Córdoba. Ahora me tocará luchar para que no se haga de Talleres o Belgrano y su corazoncito se transforme en gallina. Ya habrá tiempo para eso”, concluyó.