Murió Liam Payne, ex integrante de One Direction, durante su estadía en Argentina

Estaba alojado en un Hotel de Palermo.

El músico británico Liam Payne, ex integrante de One Direction falleció al caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. El SAME constató la muerte del joven de 31 años.

Liam Payne comparte su última publicación en las redes sociales desde Argentina

El artista se encontraba de visita en el país desde hace 2 semanas. El trágico episodio se registró en horas de la tarde en el Hotel Casa Sur. Luego de un llamado al 911, personal policial de la Comisaría 14B se dirigió al lugar, ubicado en la calle Costa Rica 6032, donde se informaban sobre “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más información sobre el tema: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

¿Cómo quedó la habitación de Liam Payne, ex One Direction, en Argentina?

El artista británico, de 31 años, llegó a la capital del país gaucho por turismo y ser parte del show de su ex compañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena. Se alojó en la Deluxe Suite del exclusivo hotel palermitano. En el lugar, se encontraron escenas impactantes, como un televisor con la pantalla destrozada y evidencias de destrucción y consumo de drogas, según reportó el medio Clarín de Argentina.

Drogas en la habitación de Liam Payne, ex One Direction, en Argentina.

En la habitación de Liam Payne, se hallaron elementos como un envase de jabón Dove, fósforos, restos de vela, papel aluminio y un polvo esparcido que se presume era cocaína. Además, se encontró un encendedor y la parte superior de una lata de gaseosa con marcas de quemaduras.

En la bañera de la suite, también se descubrieron más restos de vela y papel aluminio, con el fondo manchado y algunas quemaduras. Todo indica que su estadía en Palermo estuvo marcada por los excesos y el descontrol.

¿De qué murió Liam Payne, ex One Direction?

Liam Payne falleció de manera instantánea al caer desde el tercer piso de un hotel. Su cuerpo fue encontrado en el patio interno sin vida por las autoridades tras un llamado al 911 que alertaba que había un hombre con comportamiento agresivo bajo los efectos de drogas o alcohol.

Sin embargo, aún no se confirmado si el artista se habría suicidado o la caída habría sido producto de un terrible accidente como consecuencia de probablemente haber ingerido esas sustancias.

¿Quien era Liam Payne?

El cantante de 31 años formaba parte de la boy band que surgió en 2010 durante el programa The X Factor.

Apadrinados por Simon Cowell, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, los 5 integrantes se convirtieron en una de las bandas juveniles más resonantes de los últimos tiempos.

Con 4 discos de estudios que los llevaron a recorrer el mundo hasta el 2016 que la banda anunció su separación.

Tras la separación de la banda y el nacimiento del hijo que tuvo junto a la cantante británica, Cheryl Tweedy en 2017, Liam ingresó a rehabilitación para retomar el control de su vida.

El 21 de julio de 2016, el artista anunció que había firmado un contrato discográfico con Capitol Records para comenzar a grabar música como solista.

Su primer sencillo en solitario «Strip That Down», en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran junto a Steve Mac, se lanzó el 19 de mayo de 2017.