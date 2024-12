Murió la actriz María Socas, a los 65 años

María Socas, de extensa trayectoria en televisión y teatro, murió este martes 10 de diciembre de 2024, en el Instituto Fleming, de la ciudad de Buenos Aires, tras luchar contra una larga enfermedad. Tenía 65 años de edad y dos hijas.

¿Qué enfermedad tenía María Socas?

Gerard Confalonieri confirmó la triste noticia a Infobae. María Antonia Socas Ortiz Lanús -nombre real de María Socas- se encontraba hospitalizada desde hace diez días en dicho nosocomio.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresamos nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la actriz y afiliada María Socas, que ha dejado una imborrable huella en el cine, el teatro y la televisión argentina. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.

José María Muscari y María Soca

El periodista Gustavo Méndez profundizó en X (ex Twitter). “Falleció la actriz María Socas a los 65 años. Hacia un tiempo venía luchando contra el cáncer. Excelsa actriz, gran persona. Abrazo fuerte para sus dos hijas Wanda y Sasha en este difícil momento. QEPD”, escribió.

Mario Masaccessi también se refirió a la dolorosa noticia, y contó que un grupo de actrices acompañan a la familia en este duro momento, entre ellas Andrea Bonelli y Linda Peretz.

José María Muscari le dedicó un sentido mensaje de despedida: “Chau amiga querida María Socas, hermosa persona. Actriz sublime de pensamientos elevados. Me queda cada noche, cada cena, cada ensayo, cada función y cada momento juntos. Te deseo La Paz eterna, la misma que tenías en este plano. Te voy a querer siempre. Reina mental”.

¿Quién fue María Socas?

Nació el 12 de agosto de 1959. Su deceso se produjo el 10 de diciembre de 2024. Se formó con reconocidos maestros como Augusto Fernandes y Carlos Gandolfo. Se afilió a nuestro sindicato en el año 1985. Su extensa trayectoria teatral incluye títulos como El padre, Brujas, El pobre hombre, Nuestro fin de semana, Gorda, Siete, El secreto de la vida, Por amor a Lou, Amanda y Eduardo, Platonov, entre otros.

Sasha y Wanda, hijos de María Socas

Nacida en Buenos Aires, criada de a ratos también en Entre Ríos “porque mi papá viajaba mucho para allá”, recuerda que tuvo “una infancia de mucha naturaleza. Te diría que casi no tuve muñecas, salvo unas chiquitas, de colección. Yo jugaba con las plumas de los pájaros, con las hojas, me entretenía con poco. Y sigo siendo igual: si vos hubieras llegado tarde, yo me habría colgado mirando, pensando. Para mí no existe el concepto de espera. Me contaron que cuando era bebé, mi cochecito siempre estaba debajo de un árbol. Y ahora, si estoy medio rara o mal, vengo a la plaza de aquí enfrente -en Callao y Paraguay- y miro el cielo, salgo de la cosa chiquita del problema y recupero la calma”, dijo a Clarín en 2011.

En televisión llevó adelante una nutrida actividad, participando en reconocidas ficciones como Amor en custodia, El precio del poder, Tiempo final, Mujeres de nadie, Amas de casa desesperadas, Mujeres asesinas, Grecia, Atreverse, Zona de riesgo, La marca del deseo, entre muchas otras.

En cine, trabajó en decenas de películas, incluyendo Los chicos de la guerra, No habrá más penas ni olvido, La clínica del Dr. Cureta, Kamchatka, Las manos, Paco, El espejo de los otros, La sangre roja, Sobredosis.

Deja el amor incondicional de su compañero, Rubén Brenner, con quien tuvo a sus dos hijos, Sasha y Wanda.