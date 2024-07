Milei tras enterarse de las declaraciones de Julio Garro sobre Messi

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo cuál fue la primera reacción del presidenteJavier Mileipor las declaraciones del entonces subsecretario de Deportes, Julio Garro, sobre los cantos racistas de jugadores de la Selección argentina: “Me dijo: ‘¿Qué está diciendo?, esto no tiene nada que ver con lo que pensamos’”.

El ahora exfuncionario les había exigido al capitán de la selección, Lionel Messi, y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, que pidiesen disculpas por la polémica desatada durante los festejos por la conquista de una nueva Copa América, el domingo pasado. Garro había dicho: “Creo que el capitán de la Selección debería salir a pedir las disculpas por ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA”, en declaraciones a Urbana Play.

Francos dijo: “El subsecretario hizo una apreciación que al Presidente le pareció desafortunada, no solo al Presidente, a mucha gente. Entonces cuando ese episodio tuvo repercusión, el Presidente me lo comentó inmediatamente”, y reveló que el mandatario le dijo: “¿Qué está diciendo? Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos”, en declaraciones a Radio Mitre.

El jefe de Gabinete consideró: “El subsecretario de Deportes tuvo una expresión desafortunada. Si hay algo que el Presidente valoró públicamente es lo que significaron la Selección y en particular Messi durante todo este proceso, como la posibilidad de constituir un plantel que nos represente y se comporte como un equipo, esto que tanto nos hace falta a los argentinos. Pese a las críticas renacieron y demostraron que cuando hay unión se pueden lograr los objetivos”.

Francos dijo que el miércoles, en plena escalada por las declaraciones de Garro, se comunicó con el secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que tenía a Garro bajo su órbita, que le transmitió: “¿Cómo es esto?”, y que luego el ex intendente de La Plata le envió mensajes por WhatsApp en los que puso a disposición su renuncia al cargo, que dijo que le aceptaron.