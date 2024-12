Martín Menem avanza hacia la reelección como presidente de la Cámara de Diputados

Martín Menem se encamina a ser reelecto este miércoles como presidente de la Cámara de Diputados. La renovación de su mandato se confirmaría en la sesión preparatoria prevista para las 14 de hoy.

Si bien suele tratarse de un trámite exprés, la tensión de los últimos días tras la caída de Ficha Limpia había tendido un manto de dudas sobre las chances del oficialismo para reunir quórum. Aunque poco común, esto ya sucedió en la Cámara, durante la presidencia de Cecilia Moreau, en el Gobierno de Alberto Fernández.

Entonces, la mayoría de los bloques decidieron no bajar al recinto por la decisión del entonces oficialismo de suspender las designaciones de los cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura. Esto, sin embargo, no alteró los planes del Frente de Todos, ya que al no haber acuerdo, se prorrogaron los mandatos vigentes y Moreau continuó como titular del cuerpo.

Así las cosas, en La Libertad Avanza contaban con que Unión por la Patria (UxP) bajará al recinto y la mayoría del bloque votará a favor de la continuidad del riojano. En igual sentido actuarían las bancadas del PRO y la UCR, pese a las rispideces de los últimos días por la fallida sesión por Ficha Limpia.

En Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, tenían prevista una reunión este miércoles para definir su postura, aunque lo más probable es que terminen respaldando la designación del riojano.

Alarmada por la posibilidad de que Menem no fuera reelecto, la Casa Rosada encabezó la semana pasada intensas gestiones. Detrás de estas negociaciones, el PRO y otros espacios de la oposición dialoguista vislumbraban un pacto entre LLA y el kirchnerismo para vaciar la sesión por Ficha Limpia a cambio del aval para el legislador oficialista.

Otra parte de la discusión gira en torno las vicepresidencias. Moreau revalidaría su cargo como vicepresidenta primera de la Cámara. Sin embargo, hay dudas sobre lo que sucederá con la vicepresidencia segunda. Para ese lugar, el PRO impulsa a Silvia Lospennato para reemplazar al radical Julio Cobos.