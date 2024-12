Los detalles del Servicio Cívico: requisitos, capacitaciones y objetivos del programa que relanzó Bullrich

Desde el Gobierno dieron detalles de cómo se implementará el Servicio Cívico, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La segunda edición del programa, dispuesto inicialmente en 2019, estará disponible en 11 ciudades, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, que tendrán “formación en disciplina, respeto y valores”. La modalidad es voluntaria, impulsa capacitaciones, será implementada por Gendarmería, no se trata de “un régimen militar”, y tendrá colaboración del ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

El Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, destacó la vuelta del Servicio Cívico: “Es una posibilidad para que puedan formarse quienes no tienen altas chances de capacitación, para un trabajo, que no tienen antecedentes laborales, y más teniendo en cuenta que la capacitación privada se paga, es muy cara, y requiere antecedentes académicos que muchos no tienen”.

Soto destacó en declaraciones a radio Continental que entre los ejes del Servicio Cívico están “el entrenamiento en valores cívicos, su carácter de voluntariedad”, el énfasis en la “capacitación en valores cívicos, democráticos, disciplina, orden, cumplimiento de horarios, respeto”, y aclaró que “no es un régimen militar”. El funcionario destacó que el programa capacita a quienes se inscriban “para que puedan “trabajar en la actividad privada o el Estado, alejándolos del delito y de la droga”.

El Gobierno anunció la vuelta del Servicio Cívico, que se había dispuesto en 2019. (Foto: Argentina.gob.ar – Archivo)

Los detalles de la vuelta del Servicio Cívico que anunció Bullrich: en qué consiste y quiénes pueden anotarse

Bullrich anunció la vuelta del Servicio Cívico en más de 11 ciudades. La modalidad está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años queno estudian ni trabajan,a los que les brindarán “formación en disciplina, respeto y valores”.