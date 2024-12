La Provincia objetará la “Intromisión” de la Justicia Federal en el caso del loteo Damfield

El Ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico

El Gobierno de Santa Fe objetará la competencia de la Justicia Federal en el caso del desarrollo inmobiliario Damfield en nuestra ciudad, que la semana pasada obtuvo una medida cautelar que le restituye los permisos para construir que la administración santafesina les quitó este año.

“Nos generó mucha sorpresa la intromisión de la Justicia Federal en un tema en el que no tiene nada que entender. Se trata de una cuestión estrictamente provincial, como es la habilitación de un desarrollo inmobiliario en tierras que no son nacionales. No hay bienes o servicios nacionales a cautelar”, dijo el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

El funcionario recordó que la Justicia provincial ya rechazó una medida cautelar de similar tono que habían presentado los empresarios.





Hasta el lunes, el Gobierno no había recibido notificación alguna de la medida cautelar que obtuvo del Juzgado Federal número uno de Rosario un inversor de Damfield que suspendió los decretos provinciales 902 y 1130 que paralizaron las obras y le quitaron los permisos ya concedidos.

“Vamos a apelar. La gestión la realizará el área legal y técnica de la Provincia y nosotros, como Ministerio, le daremos soporte. Obviamente, ratificamos todo lo actuado y la situación para nosotros sigue siendo la misma. Las obras están clausuradas y los permisos de Recursos Hídricos no los tienen”,

Enrico.

La Justicia Federal sostiene su competencia, según entendió el Juzgado número uno con asiento en Rosario, en el hecho de que para quitarle a Damfield los permisos ya otorgados por Recursos Hídricos (Secretaría que está dentro del organigrama de Obras Públicas), el Gobierno Provincial se basó en un estudio que hizo un organismo nacional como es el Instituto Nacional del Agua (INA).

“Tuvimos reuniones con los desarrolladores de Damfield y ya les dijimos que lo que deberían hacer es resetear el proyecto. Empezar de nuevo y hacer uno acorde a la normativa y la capacidad hídrica de los suelos en la zona de la reserva del Ludueña”, afirmó el Ministro.

Damfield es un proyecto de loteo aquí en Funes ubicado frente al Club de Campo Kentucky que el Gobierno Provincial clausuró con el argumento de que se construye en una zona crítica en términos hídricos por su cercanía a la zona de Reserva de la Represa del Arroyo Ludueña.





Por el contrario, el grupo empresario que lo impulsa sostiene que la construcción en esa zona es viable con la realización de obras de infraestructura de mitigación y drenaje, tal como se los aprobó en su momento el anterior Gobierno de Santa Fe.