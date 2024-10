La Justicia ordenó que el hijo de Morena Rial viva en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni: los detalles

La Cámara de Familia N° 2 de Córdoba revocó la decisión de primera instancia que otorgaba a Morena Rial la custodia de su hijo menor de cinco años, permitiendo que residiera con ella en Buenos Aires. Ahora, el niño deberá seguir viviendo con su padre, Facundo Ambrosioni Lutri, en la provincia de Córdoba.

La disputa se desarrolla en medio de un largo conflicto familiar y penal entre los padres, ya que la hija de Jorge Rial fue llevada a juicio, acusada de ser partícipe necesaria en daños y coautora de robo y amenazas, además de varios hurtos de costosos teléfonos celulares pertenecientes a la empresa de su excuñado, y también por coacción.

En febrero de 2023, Facundo Ambrosioni, exjugador de fútbol y pareja de Morena, inició acciones legales solicitando una medida cautelar para impedir que su hijo -en aquel momento de casi cuatro años-, fuera trasladado de Córdoba a Buenos Aires para vivir con su madre.

En primera instancia, una jueza de Primera Nominación dictaminó que la crianza del niño sería compartida, pero con residencia principal en el domicilio materno en Buenos Aires, estableciendo un régimen de comunicación temporal con el padre.

Morena Rial. (Captura: Redes)

La jueza destacó “una constante inestabilidad” en la vida del niño al vivir con Morena, alternando entre Córdoba y Buenos Aires, lo que incluyó varios cambios de colegio. A raíz de esto, decidió que el cuidado sería compartido, pero con residencia principal en el hogar de la influencer en Buenos Aires.

Ambrosioni, representado por el abogado José Nayi, apeló el fallo, y la Cámara de Familia N° 2 de Córdoba resolvió revertir la decisión de primera instancia. Aunque el tribunal reconoció la corrección de la jueza en su momento, evaluó que las circunstancias habían cambiado y, en el interés superior del niño, lo más adecuado era que viviera con su padre y su familia en Córdoba.

El menor ya está integrado en la vida de la ciudad, asiste a una escuela local y participa en una escuelita de fútbol. A partir de ahora, el cuidado seguirá siendo compartido, pero la residencia será en el domicilio de Ambrosioni.

Qué dijo el abogado de Morena Rial sobre la decisión de la Justicia

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, confirmó que apelarán la decisión judicial. “Morena no está con Francesco porque Facundo se lo impide. Incluso, en estos días, voy a presentar una denuncia penal en su contra por impedimento de contacto”, afirmó.

Además, Cipolla comentó cuánto tiempo lleva su clienta sin poder ver a su hijo y señaló que el pequeño aún no ha conocido al bebé recién nacido de la influencer: “Morena no tiene contacto con Francesco desde el 6 de octubre. Francesco no conoce a Amadeo”.