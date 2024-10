La despedida definitiva de Susana Giménez de la televisión: “Están preparando un programa especial”

Ángel de Brito adelantó cómo será la despedida definitiva de Susana Giménez de la televisión y aseguró que desde la producción están preparando un programa especial.

Este martes a través de X, el conductor compartió un enigmático mensaje que decía: “Se termina un programa. Fin de una era“. Pese a que no ahondó en detalles, luego al aire de LAM (América TV) reveló: “Por lo pronto, Susana está preparando su despedida de la tele. Son muchos años de hacer el programa“.

Susana Giménez | Captura

“Es una idea. Si se da, se da. Pero va a ser su gran despedida este año. Están preparando un programa especial para el final del ciclo, con grandes invitados“, sumó.

“Quieren que en el último programa esté Mirtha Legrand sentada para despedirse de la tele a lo grande. También quieren que esté Mercedes (Sarrabayrouse), su hija, que nunca habló ni estuvo sentada en un programa, y su amiga Verónica Castro. Un mega programa para despedir y cerrar”, contó De Brito.

Por otro lado, el conductor reveló: “También hay otra pequeña interna en Telefe, que es el inicio de Gran Hermano. Santiago del Moro anunció que iba a empezar el 8 de diciembre, que es domingo, es el día de Susana y sería ese el último día del programa de Susana, la despedida. Lo que querían hacer es compartir ambas cosas, pero a Susana no le gustó la idea”.

Qué pasó entre Susana Giménez y su producción

Susana Giménez volvió con su programa habitual hace tres semanas y presentó diversas desatenciones con sus invitados que llevarían a creer que no hay buena relación entre ella y sus productores. Desde fallos entre entrevistados, como fue con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, pasando por un error con María Becerra y distracciones con L-Gante y Lali Espósito.

Cabe destacar que los programas son grabados, por ende podrían editar los errores, y aún así la producción decide dejar al aire los mismos. Sin embargo, todo comenzó a empeorar cuando la diva le dijo “tarados” en pleno programa y esto salió al aire. Sin pasarlo por alto, los panelistas de A la Tarde (América TV), revelaron una posible guerra entre las autoridades y Susana.

Luis Bremer, uno de los panelistas de Karina Mazzocco, habría afirmado que Susana Giménez sería “una mujer odiada” por la producción. Por su parte, otro de los panelistas, Gustavo Descalzi, adhirió a la postura de su compañero y soltó que “al estar grabados, podrían cuidar más a la figura de la conductora y así no exponerla”.

Por su parte, Damián Rojo lanzó: “Ayer, Susana volaba de fiebre y no le ponían los carteles”. Luego, Descalzi sumó: “En este estudio está muy lejos de las cámaras y no ve, entonces tienen que poner cartelería más clara”.

No obstante, Bremer vuelve a agarrar las riendas de la información y confirmó que se habría despedido a un cardumen de bailarines para acortar el presupuesto. “Hasta ahí todo normal, pero ayer ella les dijo ‘tarados’ al aire a la producción en la charla con Lali. Y yo creo que la producción no se equivocó”, sostuvo el periodista.

“Eso pasó cuando hicieron lo de Lali con el tarot y yo creo que la producción no se equivocó. Tengo una teoría de que Marcela, la madre de Pedro Rosemblat, le dijo a Susana lo fascinada que estaba Lali con el tarot, y Susana le habría dicho a un productor que le traiga un mazo de tarot”, agregó Bremer.

“En el tercer programa, ella les dice que ‘si no hay tono, salgan de a uno’. Ahora es un decálogo del tropiezo”, prosiguió Luis. “Él cumplía lo que le decía la producción, habrá pensado ‘que no se me caiga Susana que se me descadera’” y Susana le decía ‘Si yo te digo que la acompañás, la acompañás’”, recordó.

Por último, en Entrometidos (Net TV), Guillermo Pardini comentó que Susana Giménez siempre tuvo problemas con su producción y soltó: “Me decía: ‘Estoy hasta el último instante del aire repitiendo las cosas, y cuando sale al aire es como una hora en blanco. Nada’”.