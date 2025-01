La costumbre de la China Suárez que hacía enojar a Benjamín Vicuña y habría repetido en la casa de Icardi

En medio de la escandalosa separación entre@mauroicardi y Wanda Nara, Yanina Latorre reveló que las hijas de la pareja contaron que la vieron desnuda a la @sangrejaponesa China Suárez en su casa. Tras la impactante declaración, se viralizó una entrevista en la que la actriz afirmaba que “le encantaba estar desnuda”, un práctica que le molestaba a su ex, Benjamín Vicuña, y habría repetido en la casa de los sueños de la conductora de BakeOff (Telefe).

“Yo amo andar desnuda por mi casa. Lo aclaro bien para que después no me lleguen reclamos o críticas: sólo ando desnuda cuando estoy con Benja y Rufina. ¡Si están los hijos de Benja me visto!”, había dicho la ex Casi Ángeles en 2018, días antes de convertirse en mamá por tercera vez.

Además, la China mencionó que el actor chileno le decía que nunca conoció a una persona que sea “tan fanática del nudismo” como ella. “Ya Chinita, ponte algo. Te ven desde la ventana”, dijo a Infobae, sobre los reclamos “en chiste” que él le hacía.

Los dichos de la actriz salieron a la luz después de que la panelista de LAM (América) difundiera datos de las pericias psicológicas que se hicieron las dos hijas de Wanda. “De noche deambulaban (las nenas) por la casa y veían a Euge tomar champagne con el padre. Otras noches la vieron desnuda”, afirmó Yanina Latorre sobre el polémico accionar de la artista, que podría enfurecer a la familia Nara.

Mauro Icardi blanqueó su relación con la China Suárez

Mauro Icardi blanqueó su relación con la China Suárez. A través de un posteo de Instagram, subió imágenes que muestran momentos de total intimidad con la actriz en la casa que compró en Nordelta. “El amor siempre vence al odio”, aseguró en una de las publicaciones.

En las imágenes que compartió, el futbolista dejó en claro que ya tiene una familia totalmente ensamblada con la artista. De esta manera, le puso fin a las versiones que circulaban sobre una inminente reconciliación con Wanda Nara.

La foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Captura mauroicardi/IG)

Horas antes, Suárez también había dejado en claro que la relación marcha viento en popa. Tras irse a tatuar junto a su flamante novio, subió una serie de imágenes donde se puede ver cómo disfrutó de una tarde de sol en la lujosa propiedad que recientemente adquirió el delantero del Galatasaray.

Si bien la empresaria @wanda_nara no expresó nada sobre el tema, compartió una postal junto a una de sus hijas antes de que se fueran a dormir. “Bebita de mami”, escribió en la instantánea en la que también se ve a la nena.

Antes de eso, durante todo el jueves, la conductora fue compartiendo en diferentes momentos publicidades que suele difundir de sus emprendimientos comerciales y promociones de otras webs.

Wanda Nara compartió una historia con una de sus hijas tras el blanqueo de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/wanda_nara)

Wanda Nara, además de empresaria, conductora y mediática es influencer: tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, una cifra altísima para cualquier figura pública de la Argentina.