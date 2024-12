La angustia de Andrea Taboada tras ser desvincula de DDM: “Me duele no me lo esperaba”

Luego de su salida de LAM, Andrea Taboada se sumó al panel de “El Diario de Mariana” de la misma productora. Sin embargo este martes le comunicaron que, tras 10 años, quedó desvinculada de la empresa.

La periodista se mostró dolida por la situación y expresó: “Este martes me comunicaron que no me iban a renovar el contrato en Mandarina. Trabajo hasta el 31 de diciembre”, blanqueó sobre su contrato en América Tv.

“Fue duro porque fueron más de diez años, mucha experiencia adquirida. Todo lo que le di a la empresa y ellos a mi… Yo entiendo (la decisión) pero es laburo. Son momentos difíciles, de muchos cambios. No te alcanza con un sólo trabajo”, sumó para “Socios del Espectáculo”.

Además, Taboada se mostró muy dolida con la situación y expresó: “Me duele, no me lo esperaba”, remarcó visiblemente angustiada. E ironizó: “Quedarme sin trabajo fue mi regalo de cumpleaños”.