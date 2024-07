Con 17 gobernadores y la presencia de Mauricio Macri

El sector del PRO encabezado por Cristian Ritondo no asistirá. Tampoco irán Cristina Kirchner, los jueces de la Corte Suprema, la CGT, los bloques de Pichetto, de la CC y una fracción de la UCR.

Milei tendrá finalmente este lunes la foto de la firma del postergado Pacto de Mayo, con el que prometió iniciar el camino de la refundación de la Argentina. Pese a haber mantenido una relación fluctuante, lo acompañarán los gobernadores aliados y también estará presente el expresidente Mauricio Macri.

Pese a las dudas iniciales, Macri y Adolfo Rodríguez Saá serán los únicos exmandatarios que escoltarán a Milei en Tucumán. Cristina Kirchner, Alberto Fernández e Isabel Perón avisaron que no asistirán.

Javier Milei firmará los 10 puntos del Pacto de Mayo con gobernadores aliados y la presencia de Mauricio Macri. (Foto: Presidencia)

Sin embargo, los legisladores del PRO sobre los que Macri tiene injerencia no viajarán a Tucumán, incluido Cristian Ritondo, que acusó un compromiso familiar. Las ausencias dejan al descubierto las grietas que provocaron al corazón del partido el rechazo del macrismo a la fusión con La Libertad Avanza y la interna feroz con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Tampoco estarán presentes los miembros de la Corte Suprema de Justicia -que se mantiene expectante ante la decisión de Milei de ampliar el número de integrantes del Máximo Tribunal-, ni algunos bloques aliados y de la oposición dialoguista que le dieron al Presidente su primera victoria legislativa, al aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal.

“No vamos a ir”, confirmó Miguel Ángel Pichetto, líder de Hacemos Coalición Federal, aunque aclaró que “aprueba los principios” del Pacto de Mayo. En un comunicado, el bloque señaló que “no alcanza con una foto o la firma de un papel” y que hacen falta “acciones concretas”. La Coalición Cívica seguirá el mismo camino y una parte del radicalismo se prevé que también, aunque el titular de la UCR, Rodrigo de Loredo será de la partida.

Del sector privado, asistirán los líderes del Grupo de los 6, que vienen sosteniendo la gestión presidencial con algunas críticas. Confirmaron Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos). Pero faltarán dirigentes de los principales gremios y de la CGT, enfrentados con Milei tras haberse aprobado el capítulo laboral de la Ley Bases.

Así, el Pacto de Mayo, cargado de épica refundacional por el líder libertario y organizado por Karina Milei, se circunscribirá a los sectores aliados, aunque sentirá el impacto de la ausencia de dirigentes clave, como Ritondo y Pichetto.

Épica refundacional para un Pacto de Mayo postergado

Cuando lanzó la propuesta de firmar el Pacto de Mayo, el Presidente convocó a los gobernadores a adherir a los diez puntos que forman parte del acuerdo, y lo condicionó a la aprobación de la Ley Bases.

Obligado a postergar la firma 45 días, ante la falta de avance en las negociaciones en el Congreso, definió como nueva fecha este lunes 8 de julio, a las 23, y amplió el alcance de las invitaciones. Incluyó a todos los expresidentes, a diputados, senadores, integrantes de la Corte Suprema, empresarios líderes y sindicatos.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio y de fuerzas políticas provinciales, con quienes Milei inició una relación tensa por el recorte en la transferencia de recursos y el freno de la obra pública, serán quienes saldrán este lunes a sostener el Pacto de Mayo.

El traspaso de obras a las jurisdicciones y el acuerdo sobre la terminación de algunas de ellas -que selló con los mandatarios provinciales el jefe de Gabinete, Guillermo Francos-, allanaron el camino para distender el vínculo. Por eso, terminarán siendo los mandatarios aliados la base del relanzamiento del Gobierno libertario, que ya tiene dos leyes fundamentales para la desregulación de la economía.

Confirmaron asistencia Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Avanza el Pacto de Mayo, sin la oposición dialoguista y con pocos gobernadores ausentes

Aunque Milei consiguió que 17 de los 24 gobernadores firmen el Pacto de Mayo, las ausencias se harán sentir. “No vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo. El pacto es con el pueblo”, ratificó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Tampoco asistirán Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En tanto que Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz) todavía no definieron si viajarán a Tucumán, aunque en el oficialismo no los cuentan entre los presentes.

El santiagueño se apegó al perfil bajo tras haber firmado con Francos el traspaso de obras públicas, mientras que el santacruceño enfrenta la decisión de la Casa Rosada de dejar a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la lista de empresas sujetas a privatización y mantiene diferencias en el manejo de las represas hidroeléctricas.

Además de Ritondo y el bloque encabezado por Pichetto, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, también anticipó que el espacio no asistirá. “No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso y la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo”, afirmó.

Más allá de las ausencias y presencias, el Gobierno libertario conseguirá finalmente la foto de la firma del Pacto de Mayo e intentará dejar sentadas las bases para avanzar con las reformas que planea presentar en lo que resta del año y con las que proyecta lanzarse a la contienda electoral del año próximo.