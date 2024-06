Javier Milei admite que la inflación dejará de bajar en junio

Javier Milei admitió que la inflación experimentará “una pausa en su descenso” en junio, antes de continuar su tendencia a la baja. Este reconocimiento se da en un contexto donde, según el presidente, los salarios y las jubilaciones han logrado superar la inflación por segundo mes consecutivo.

Durante una entrevista, el mandatario también pronosticó una baja en la pobreza y la indigencia para el segundo semestre del año, impulsada por una recuperación de la actividad económica. “Si bien los datos respecto al año anterior son negativos, los números mensuales desestacionalizados empiezan a dar positivo”, aseguró. En ese sentido, subrayó que la reducción de la inflación está siendo “exitosa y reconocida internacionalmente”.

Pausa en la baja de la inflación

No obstante, admitió que la tendencia descendente en el nivel de los precios podría estabilizarse temporalmente por culpa del Congreso. “Puede que quede estable, que tengamos que pagar los efectos de las cosas que hicieron los políticos en las Cámaras”, explicó. El mes pasado, el IPC del INDEC dio 4,2%.

En esa línea, el presidente también reconoció que junio cerrará con déficit fiscal por “cuestiones de estacionalidad”, por el pago de los aguinaldos. Sin embargo, marcó que “cuando cerrás el semestre, vamos a estar arriba”, afirmó.

Sobre la Represión en la Plaza de los Dos Congresos

En cuanto a la reciente represión en la Plaza de los dos Congresos durante el debate de la Ley Bases en el Senado, Milei enfatizó: “Estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tengan que estar rompiendo la ciudad, la plaza, vandalizando negocios. La violencia no. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos. El que las hace, las paga”.

Desembarco de Federico Sturzenegger en el Gabinete

Respecto del ingreso de Federico Sturzenegger al Gabinete nacional, Milei adelantó cuál será su función. “Estará ocupado de todo lo que tiene que ver con la desregulación y la liberalización de la economía. Va a ser ministro”, afirmó. “Es uno de los economistas más brillantes del planeta”, lo ensalzó, a la vez que también destacó a su ministro de Economía, Luis Caputo: “Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.

Con el inminente desembarco de Sturzenegger en el Gabinete, se reavivaron las versiones de un enfrentamiento con Caputo durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el primero ocupaba la dirección del Banco Central y el segundo, el extinto ministerio de Finanzas. El presidente, sin embargo, descontó que puedan convivir en el Gabinete.

“Acá el jefe soy yo. Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo”, recalcó.. Y ante la repregunta del periodista Jonatan Viale acerca de quién estaría intentado sabotear al titular del Palacio de Hacienda, respondió tajante: “No me importa. Le corto la mano”. Milei

Respuesta a Estela de Carlotto

En respuesta a las declaraciones de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó el presente como una “democracia entre comillas”, Milei dijo: “Quizás para ella la democracia sea que haya gente tirando bombas, secuestrando gente, matando civiles, tratar de tomar el poder por las fuerzas para llevar a cabo la revolución comunista. Quizás añora ese pasado sangriento de la Argentina donde un conjunto de violentos intentaron tomar el poder por las armas”.

Acusaciones de Desestabilización

En otro pasaje del reportaje, Milei atribuyó las recientes turbulencias económicas a un intento de desestabilización. “Hay un intento flagrante de desestabilización por parte de actores políticos por romper el equilibrio fiscal”, aseguró, señalando al kirchnerismo como el principal instigador: “El kirchnerismo está intentando hacer un golpe desde el primer momento”. “Lo que menos se imaginaron es que nosotros teníamos un programa económico consistente, muy duro en lo fiscal, muy inteligente en lo monetario. En esa situación, logramos recomponer el equilibrio fiscal. Decían que era imposible lograrlo en un año, que era nuestra meta. Lo logramos en nuestro primer mes de gestión”, dijo.

Elecciones 2025

Consultado por las Legislativas del año próximo, el presidente no descartó que el diputado José Luis Espert encabece la boleta de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. “Es el que inició desde lo político el reinicio de las ideas liberales. Es un candidatazo”, lo elogió.

En cuanto a una posible postulación de Manuel Adorni, se mostró más cauto: “No lo sé, depende de Manuel. Es un tipo maravilloso. Me gusta. Lo que pasa es que también es un gran vocero”.

“Si hoy fueran las elecciones, estamos para sacar el 50% de los votos, por lo menos”, aseguró.