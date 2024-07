Escándalo en el Gobierno de la Provincia por el contrato millonario entre el Quini y Susana Giménez

Cuánto cobraría Susana Giménez

Ayer en LAM, Ángel de Brito detalló de cuanto es el monto.

El conductor comenzó explicando como es el acuerdo entre la rubia y la empresa: “La Lotería de Santa Fe celebra su 36° aniversario y Susana Giménez es la embajadora del evento, hizo la publicidad”.

“Un colega salió a decir que Susana cobró por este trabajo 5 millones de dólares”, haciendo referencia a un tweet del periodista Rodrigo Villarrealy agregó “Dice: ‘Cinco palos verdes el contrato de Su Giménez por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro. ¿Es normal? ¿Es natural? ¿Hay guita para unos y no para otros? ¿Los trabajadores? Bien gracias Maxi’“.

La polémica nace de que la lotería a la cual la Su leprestaría su cara, pertenece al Estado y nace la duda de si el monto que recibió viene de fondos públicos o del sector privado: “Acá arrancan los palitos por una cuestión política. Si Susana los negoció o los cobró, bueno, ya es su tema”, comentó De Brito.

El equipo de LAM se comunicó con Amalia Granata, quien es legisladora de la provincia, para consultarle sobre el tema: “Acá el problema no es Susana Giménez. Hago un paréntesis. Susana fue una persona muy crítica con un gobierno, que fue el kirchnerismo, que su crítica fue los fondos del Estado, a dónde iban. Entonces, me extraña que Susana haya aceptado ser la cara de la Lotería de la provincia con fondos de la provincia”, dijo.

“Me entero de esto en plena sesión y hago el pedido de informe porque lo que me llega a mí es que fueron 300 millones de pesos lo que se le pagó a Susana”, aseguró la legisladora y anunció que hoy presentará el informe.

Luego, habló sobre la situación de la provincia que representa y cuestionó la prioridad del manejo de dinero: “La obra social de la provincia cortó el servicio de anestesia a sus afiliados. La gente no se puede operar. También hay problemas en los colegios públicos: los pizarrones están rotos, las condiciones son deplorables”.

“Estamos hablando de una publicidad del juego, otro tema que estamos tratando en la legislatura, por el tema de las adicciones, que salió 300 millones de pesos de los bolsillos de los santafecinos”, finalizó.

