Despidieron a Antonia, la niña que entristeció a dos ciudades

El viernes a la mañana llegó la noticia a nuestra ciudad sobre el fallecimiento de la pequeña Antonia, una niña de seis años, con madre y abuelos pergaminenses.La noticia de que la pequeña Antonia fue atropellada, conmocionó a todos los que conocen a la familia Enriquez – De Mayo y enlutó de igual manera a la ciudad de Funes, donde vivía, como también a Pergamino.

En Funes, durante la tarde del viernes cerró por duelo la sede del “Club Atlético San Telmo”, donde la niña concurría y a la medianoche envió sus condolencias al tratarse de una deportista de la institución. “Con mucha tristeza, despedimos a nuestra querida deportista de gimnasia, Antonia Giagnorio. Acompañamos a sus padres, familiares y amigos ante tan irreparable pérdida. Nos unimos a su dolor y abrazamos en este momento tan difícil”, escribió la cuenta de Instagram de San Telmo.Además, el colegio “Joan Miró” donde asistía como alumna de primer grado tampoco dictó clases este viernes por duelo.

Palabras de la mamá de Antonia

Tras el velatorio de la pequeña, Juliana Enriquez, madre de la niña, escribió unas palabras a modo de despedida.“Hoy nos tocó despedir a la princesa de la familia. Ni en sueños imaginaba que este dolor iba a volver a golpear mi puerta” comenzó el posteo.“Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que nos acompañaron y nos acompañan, se dice que el dolor compartido duele menos, por eso GRACIAS y les pido sus oraciones para que como familia podamos afrontar nuestra nueva versión” expresó.

“Una ciudad en silencio”

Asimismo, la psicóloga Verónica Azorin de nuestra ciudad, reflexionó al respecto en un texto llamado “Una ciudad en silencio” que comienza así:

“Donde el dolor nos deja mudo, aparecieron algunas palabras…”“¿Qué es el tiempo? ¿Qué valor tiene un instante si de eso depende el límite entre la vida y muerte? Querida Antonia, que tu deceso no sea en vano, que este inmenso dolor social que generó tu partida nos enseñe a los adultos a dar valor al tiempo, a volver al tiempo sin prisa, al tiempo de las miradas, al tiempo donde el semejante es más importe que correr contra el reloj”.Y describió cómo se encuentra ahora la ciudad santafesina desde la partida de la pequeña:“Funes se convirtió en la ciudad de la prisa y las corridas, dejaron de circular las bicicletas, sus características calles de paz, el sonido de árboles y pájaros fue remplazado por los automóviles que se convirtieron protagonistas de un paisaje desolador y abrumador”.“Querida niña, el dolor es el motor de cambios, pusiste a la ciudad de las corridas en pausa. Dios bendiga a tu familia y que el milagro ponga a la ciudad en otro ritmo.” Concluyó.

En tanto, el abuelo de la niña y reconocido trabajador municipal Adalberto “Chaza” Enriquez, con una increíble entereza publicó:

“Hoy en la profundidad de mi dolor, agradezco a todos los que me acompañaron, me hablaron, escribieron e incluso viajaron para estar conmigo y mi familia, no tengo palabras solo que recen por nosotros”.

En tanto, se refirió a quienes manejan imprudentemente y causan siniestros viales, “hoy nuevamente la imprudencia vial, manejadores de autos, digo así por qué conductor es otra cosa, apáticos, imprudentes, individualistas, zombies al volante que no respetan una sola regla de tránsito se cobraron otra vida, una de seis años, mi nieta Antonia. Así como el 31 de Diciembre de 2009 mataron a mi hija Daniela de 22 años.”“No los odio, el odio no está en mi ser ni mí estructura mental, pero mí lucha va a seguir y voy a morir luchando, si bien la justicia debe entender de una buena vez que no son incidentes viales, ni accidentes, que son delitos y deben ser penados como corresponde, siempre llegan tarde, o sea cuando el hecho está consumado la vida no te la devuelve” reflexionó

Además expresó que “falla el estado!! Hay ámbitos gubernamentales que deberían ocuparse con anterioridad a la justicia, concientización, educación, prevención, infraestructura vial, la licencia de conducir no debería ser un mero trámite sino la preparación de al menos dos años de estudio como lo hacen en países ordenados”.“Y así podría escribir diez páginas más, así que solo recuerden que cuando le dieron marcha a un vehículo cargaron un arma y pueden matar, depende de ustedes usarla correctamente” concluyó.