Cómo hacer para ordenar el Tránsito en Funes en temporada estival

La llegada de foráneos a la ciudad es muy bien recibida nos sólo por los agentes inmobiliarios, sino también por los comerciantes y gastronómicos que hacen sus diferencias en facturación.

El Secretario de Movilidad explica, “si bien es bienvenida cada temporada, esto cambia la idiosincrasia de nuestra comunidad, por el movimiento, no tan solo de personas, también por el flujo de vehículos circulantes. No tan sólo aquellos a motor, sumamos las bicletas y los cuatriciclos que hay que recordar que NO está permitido su uso dentro del éjido del centro urbano de Funes.

Se vienen tomando recaudos a través de controles de tránsito y ordenamientos, pero como esto no basta, se suman ahora la presencia y el uso ya habilitado de redares.

A través de la ordenanza Nº 1547/22 la máxima permitida en calles ya sean de doble sentido de circulación o de mano única, como en avenidas o boulevares, sean todas ellas con superficie de hormigón, asfalto, compactado o de tierra será de 40 km/h. Sólo en Av. Fuerza Aérea en el tramo comprendido entre Galindo y San Sebastián; Ruta Nacional 9 en toda su extensión y Av. Illia en todo su trayecto, se podrá circular con una máxima de 60 km/h.

” Somos hijos del rigor, nadie va a querer que le hagan una multa, entonces se van a cuidar al conducir. No hay concientización, y es por eso que el Estado necesita estar presente, si no hay multa o sanción el estado está ausente, por eso estamos trabajando con los radares”. Sánchez

Si bien desde el municipio no brindaron información sobre el número de radares a colocarse en la ciudad, se ven apostados carteles sobre ruta 9, y dentro del casco urbano en varias arterias.

Piden No utilizar el Celular cuando se conduce un vehículo

Así mismo el Secretario de Movilidad Joaquín Sánchez enfatizó la idea de concientizar a los conductores funenses por el uso del celular, “Tenemos información de que un alto porcentaje de despistes, que terminan en la zanja, y accidentes en Funes se ocasionan por distracciones. Muchas veces eso tiene que ver con el uso del celular mientras se conduce”.





Es una preocupación que tiene el Área de Tránsito, “la gente se descuida y va conduciendo hablando por el celular, y esto es grave, porque hasta el momento por este tema no hemos tenido que lamentar una vida, pero puede suceder, este mensaje es para concientizar a la sociedad de que están conduciendo un vehículo y ese vehículo se puede convertir en un arma mortal”, culminó el funcionario.