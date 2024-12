Cómo fue la Navidad de los famosos: Messi, Paulo Dybala y Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Enzo Fernández, Wanda, China Suárez, el Presidente, y más…

Al igual que sucede todos los años, Leo Messi compartió su noche con Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Gracias a las imágenes que compartió su mujer se pudo apreciar que los cinco integrantes decidieron combinar sus vestimentas con el color rojo.

Siguiendo con la Selección Argentina, todos los jugadores festejaron en los países donde residen por los clubes de fútbol, por lo que, Paulo Dybala y Leandro Paredes compartieron en Roma, Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Enzo Fernández lo hicieron en Inglaterra. Todos acompañados por sus familias, a excepción de este último ya que sus hijos estaban en Argentina con su expareja Valentina Cervantes.

Dibu Martínez, Ángel Di María y Cuti Romero junto a sus familias

En cuanto a Ángel Di María, que ya se retiró de su puesto en la albiceleste, estuvo acompañado por Jorgelina Cardozo y sus dos hijas en Lisboa, Portugal.

Por el lado de la farándula, Wanda Nara pasó la Noche Buena sin sus hijos ya que se encontraban en casa de sus respectivos padres Mauro Icardi y Maxi López. Además, es la primera fiesta que la mediática está sin sus pequeñas Francesca e Isabella ya que es el primer año separada del futbolista de manera oficial. Pero si estuvo junto a L-Gante y Zaira Nara.

Wanda Nara con L-Gante

Otro que sorprendió fue Marcelo Tinelli por pasarlo solamente acompañado de su hijo Lorenzo debido a que el resto de sus hijos estuvieron en otros lugares, así como El Tirri que estuvo junto a Mimi Alvarado.

Sin embargo, en la vereda de enfrente se encontraba la China Suárez quien aseguró haber transcurrido “mi Navidad más feliz en 32 años” ya que “no faltaba ni sobraba nadie”. Eso se debe a que pudo estar con todos sus hijos Amancio, Rufina y Magnolia.

China Suárez junto a Amancio

Finalmente, Oriana Sabatini pudo encontrarse con sus padres Catherine Fulop y Ova Sabatini en Italia, además de su hermana Tiziana. Ellos lo pasaron junto a Leandro Paredes y Camila Galante debido a la amistad que los une con Paulo Dybala.

También, quien pasó la primera Navidad junto a su amor fue Yuyito González, que compartió una foto junto al Presidente Javier Milei.

El posteo de Yuyito González por Navidad

El mensaje de Wanda Nara por la Navidad

Wanda Nara compartió un sentido mensaje por Navidad y expresó su tristeza por estar lejos de sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela.

“Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes. Para los que están hoy solos o en familia, recuerden que el regalo más lindo es seguir en esta vida por más dura que a veces se ponga“, escribió la mediática a través de un posteo en sus historias de Instagram.

“Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que este año no están, por los que no tienen a dónde ir y por los que pasarán en familia”, continuó.

“Brindo por mí y por mis hijos, que hoy no estarán conmigo pero que como mamá me ocupé de llevarlos a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa“, explicó Wanda sobre por qué sus hijos no pasarán las fiestas con ella.

“La Navidad es eso, compartir amor. Mi primera Navidad sin hijos en mi mesa es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes”, concluyó la empresaria.

Mauro Icardi, por su parte, compartió una foto junto a Francesca e Isabella armando el arbolito de Navidad y escribió: “El mejor regalo no está abajo del árbol. Están acá conmigo. No hay mayor bendición que celebrar la Navidad con quienes iluminan tu vida. Es hoy“.