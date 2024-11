Alberto Fernández declara hoy en la causa de los seguros

El ex presidente Alberto Fernández se presentará este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado.

En este caso, el ex mandatario es investigado por supuesta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por su presunta participación en un esquema irregular de contratación e intermediación en seguros en favor de Nación Seguros S.A..

La defensa del ex presidente había solicitado la suspensión de la indagatoria hasta tanto la Corte Suprema se expidiera sobre la recusación que presentó contra Julián Ercolini, el juez que instruye la causa. La Justicia rechazó este pedido y ordenó continuar con el proceso.

(Archivo: Presidencia)

La causa denominada seguros no sólo involucra al ex mandatario, sino también a otros ex funcionarios. Para este jueves, por caso, están citados a declarar el imputado “broker” de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero.

Vale recordar que del teléfono de Cantero surgió la causa por violencia de género contra el ex presidente. En este caso, que tramita por otro carril, Fernández está acusado de haber golpeado a su ex pareja, Fabiola Yáñez. El ex presidente fue citado a indagatoria para el próximo 11 de diciembre.

⭕️ El Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández que provocó el escándalo de los Seguros🔻

◾️ El gobierno nacional avanzó con esta derogación luego de que saliera a la luz un presunto entramado de corrupción que habría involucrado al expresidente Alberto Fernández. También al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaría de confianza, María Cantero.

🔴 De esta manera, quedará eliminada la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno revelaron que “revisarán los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados”.

👉 En este sentido, informaron que todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos.

📲 El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó la medida en sus redes sociales: “El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos”.

💬 “Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, justificó.