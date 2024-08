Yuyito González y Milei tomaron una desconcertante decisión a un mes del noviazgo: «¿Les quedó claro?»

La conductora habló a cámara y dijo toda la verdad.

se transformó de imprevisto en una de las mujeres más importantes de la Argentina, producto de su romance con Javier Milei. Más allá del qué dirán, acumulan salidas juntos y coqueteos públicos. Sin embargo, a solo un mes de formalizar el noviazgo, algo pasó en la pareja y tomaron una decisión desconcertante y que causó impacto. Así lo confirmó la propia conductora en Magazine.

Amalia González se tomó el arranque de la emisión de este jueves de su programa «Empieza el Día«, que conduce cada mañana en Magazine, para hablar de su vínculo con el Presidente de la Nación. Una relación que justamente se inició en esa pantalla, tras una visita del entonces candidato a Yuyito donde se notó una gran complicidad entre ambos. Con la atención de todos, la presentadora quiso ser enfática.

Lejos del tono angelical y ameno que suele mostrar,Yuyito hizo un monólogo vehemente y con signos de enojo al comienzo, intentando dejar en claro que lo que iba a decir era importante. Sin dudas que lo fue, y los televidentes y el mundo de la política y el espectáculo quedaron paralizados. «Les quiero decir algo. No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis«, exclamó.

Lo más fuerte vino después. «Ya estamos casados Javier y yo, a ver si se entendió. Ya nos casamos, Dios y nosotros. Va a ser para toda la vida, es para toda la vida», aseguró, con sorpresa para una relación que no deja de ser muy incipiente. Ante todo esto, González pidió que «no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas». «¿Les quedó claro?«, preguntó en el mismo sentido.

Tras esa aclaración, Yuyito González se puso más hot y empezó a tirar indirectas al aire al Presidente de la Nación. Primero tuvo un gesto romántico y dijo: «De paso le mando un beso a mi amor, que lo amo». Para luego destacar: «Encima tengo puesto el saco de los corazones felinos, yo no me había dado cuenta«. Esto, en referencia al apodo del «león» con el que se lo conoce a Javier Milei.

En el mismo tono, Yuyito González, mientras elogiaba su indumentaria, también presentó su remera, y planteó: «Este escote ya saben a quién se lo dedico, ¿no? ¿Hace falta que aclare?». Un tono que hasta ahora no habían tenido la exvedette y el Presidente, que esta relación la mantuvieron desde el perfil bajo, a diferencia de la alta exposición de Milei con Fátima Florez.

La mala relación entre Milei y Fátima Florez

En cuanto a la humorista, esta semana recibió una pésima noticia que marca que las cosas no quedaron bien con Javier Milei y su entorno. Es que la artista recibió una prohibición para imitar al Jefe de Estado en la gira internacional que está haciendo. Ella había empezado a imitar ese personaje cuando inició su romance con él y luego lo continuó. Pero ahora ya no sería visto con buenos ojos de parte del libertario.