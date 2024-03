Yuyito González y Guillermo Coppola contaron qué escenas de la serie son realmente verdaderas

El pasado 15 de marzo llegó a la pantalla, “El Representante”, la biopic que narra la vida de Guillermo Coppola y con ella, las repercusiones de quienes forman y formaron parte de las historias contadas en la ficción.

Por eso este lunes, desde el magazine que conduce Amalia “Yuyito” González convocó vía telefónica a su expareja y padre de su hija Bárbara para hablar de la serie que comienza narrando la historia de amor de ambos.

Allí la conductora no dudó en confesar que no se sintió del todo representada por Mónica Antonópulos, actriz que la representa, y dijo: “Me pusieron todas las escenas de la serie. Vi esta que te digo del embarazo, vi la otra donde te digo a ese semejante exabrupto, y vi las otras. Escúchame, ¿pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho?”, preguntó la exvedette.

A lo que Coppola le contesto: “Creo que alguna vez, pero era tu carácter. Lo decías de tal forma que no ofendía, no molestaba. No molestaba, a mí jamás me molestó”, se sinceró el exrepresentante que se mostró feliz con la producción que se encuentra disponible en Star+.

Alerta Spoiler

No obstante la conductora puso un punto determinante con respecto a la escena que se ve en el primer episodio donde en un restaurante Coppola se entera de que será padre junto a la vedette y le sugiere que se haga un aborto.

Con énfasis, Yuyito aclara que tal conversación jamás existió y que se sintió con el deber moral de sentarse a aclararle a su hija que nunca su padre dijo algo parecido. “Yo le quiero decir a la gente, que nunca existió que Guillermo Coppola diga de no tener a nuestra hija. Gente, no sucedió, yo no sé qué pasó en la serie, el autor, todo bien, la escena está buenísima”, expresó molesta.

Y sumo: “Y yo le decía a Bárbara, a nuestra hija…Me puse mal, lloré y todo, y le dije: `nunca existió que tu padre diga eso, por favor afirmarlo, Guille”, solicitó la conductora que provocó la emoción de Coppola que alcanzó a decir gracias por las palabras y agregó que recibió varios llamados de gente que lo conoce asegurando que se sorprendieron con la escena, ya que él no es así.