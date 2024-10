YOUNG MIKO en Rosario

YOUNG MIKO anunció la etapa latinoamericana de THE XOXO TOUR 2024. Aclamada por The New York Times como una de las artistas que “están moldeando el sonido de 2024”, la fenomenal puertorriqueña que desafía los géneros visitará Rosario el domingo 27 de octubre.





@itsyoungmiko está de gira en apoyo de su primer álbum «att.», que debutó en el Top 10 de las listas de Álbumes Latinos y Álbumes de Ritmos Latinos de Billboard.



Alabando su debut en Coachella, Teen Vogue dijo: «[Young] Miko ofreció una actuación eléctrica el primer fin de semana. Un mar de asistentes al festival rugió con cada pista mientras ella saltaba por plataformas elevadas con la confianza de una veterana.»



En la historia de portada de su número «Futuro de la Música», Rolling Stone dijo: «Divertida, encantadora y descaradamente atrevida, es la estrella puertorriqueña con la que todos quieren trabajar».



Fue nombrada Nuevo Artista del Año en los Latin American Music Awards, mientras que «Classy 101», su colaboración con FEID, recibió los honores de Canción Global Latina del Año y Mejor Colaboración – Urbano. A principios de este año, recibió el Premio al Impacto en los Billboard Women in Music Awards 2024 y fue nombrada Mejor Artista Nueva (Pop Latino / Urbano) en los iHeartRadio Music Awards 2024.









Domingo 27 de octubre

ANFITEATRO MUNICIPAL | Av. Diario La Capital 1750 #Rosario

Entradas a la venta en:

» turboentrada.com

» Boletería de Metropolitano

» Mitre 737DESCARGAR MATERIAL DE PRENSA





Sobre YOUNG MIKO



María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, reconocida artísticamente como YOUNG MIKO, es una artista y compositora nacida en Añasco, Puerto Rico. Su pasión por los deportes y el arte la llevó adquirir su primer micrófono con los ingresos que obtuvo como tatuadora. Fue así como comenzó a grabar sus canciones en su habitación.



En julio 2021, hizo su debut con el sencillo “105 Freestyle”, marcando el inicio de su carrera en el género urbano. Sorprendiendo a la industria, impactó con el trap/rap “Vendetta”, en colaboración con Villano Antillano. Cerró el 2021 como una de las artistas femeninas más influyentes de su generación en Puerto Rico con el lanzamiento “Puerto Rico Mami”. En julio 2022, lanzó su primer EP llamado “Trap Kitty” donde demostró su completo dominio en la escena musical. El EP inicio con “Standard”, el tema principal del álbum. Luego, impactó con “Riri”, tema que ha superado los 30 millones de reproducciones hasta la fecha. Este éxito solidificó su imagen como una interprete versátil y extrovertida. Su primera gira mundial, el “Trap Kitty World Tour”, la llevó a presentarse en 17 países con un total de 46 shows en 44 ciudades, todos llenos a capacidad.



Canciones como “Wiggy” y “Lisa” contribuyeron al crecimiento de su carrera. En especial “Lisa”, que superó los 30 millones de reproducciones y posicionó a Young Miko como la primera artista puertorriqueña en ingresar una canción en solitario en el Top 200 Global de Spotify, alcanzó el puesto #150.



Durante el 2023, lanzó colaboraciones como “Chulo, Pt 2” junto a Tokischa y Bad Gyal, “ID” junto a Jowell & Randy y “Colmillo” con Tainy, J Balvin y Jowell & Randy. Además, recibió el reconocimiento como “Billboard’s Latin Rookie of the Year” y fue reconocida como Artista Revelación en los premios Los 40 celebrados en Madrid.



En su breve pero exitosa trayectoria, se destacan colaboraciones como “Classy 101” junto al cantante colombiano Feid, la cual se posicionó en el Hot 100 Latin Song Billboard. En adición, su colaboración junto a Bad Bunny en «Fina» debutó en la segunda posición del Billboard Hot Latin Song y también se posicionó en el Hot 100 Latin Song chart.



Por otro lado, la cantante y compositora, inició el 2024 lanzando la sesión número 58 del reconocido productor argentino Bizarrap, la cual cuenta con más de 55 millones de vistas en la plataforma de YouTube.





En la edición 22 del Festival Coachella, hizo su debut como la única puertorriqueña en presentarse. Este evento, que reúne a grandes artistas durante dos fines de semana al año, marcó un precedente en su carrera.



@itsyoungmiko quien se autodefine como alguien con valores, defectos, metas por alcanzar, sueños e ideales, obtuvo dos nominaciones en la edición 36 de los Premios Lo Nuestro. Fue nominada en las categorías Artista Femenina del Año–Urbano y Canción del Año-Urbano por su éxito «Classy 101», la cual resultó ganadora.



Además, ha sido homenajeada en la ceremonia de los Billboard Women in Music Awards, donde recibió el premio Impact Award. Este reconocimiento viene después de que su canción «Classy 101» alcanzara el Hot 100 Latin Song de Billboard en 2023.